Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (9^ giornata)

RISULTATI SERIE A: ECCO MILAN JUVENTUS!

Tre partite ci faranno compagnia per i risultati di Serie A, sabato 8 ottobre: stiamo parlando degli anticipi della 9^ giornata, tra cui spicca naturalmente il big match Milan Juventus che si giocherà alle ore 18:00. Il sabato però sarà inaugurato come di consueto dalla sfida delle ore 15:00, che sarà Sassuolo Inter; alle ore 20:45 ecco la terza partita, Bologna Sampdoria. Sono tanti i temi che si possono estrapolare da questi risultati di Serie A: non soltanto la grande attesa per San Siro ma anche un’Inter a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Barcellona, la Juventus ancora in ritardo e una Sampdoria che presenta il nuovo allenatore.

Come sempre poi sarà il campo a dirci quello che succederà, o meglio i campi visto che oggi ce ne sono tre coinvolti; aspettando allora che le partite prendano il via, noi ci possiamo addentrare nell’analisi dei risultati di Serie A dando uno sguardo a quella che è la classifica del campionato, provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose tra qualche ora e parlando maggiormente nello specifico di alcune situazioni interessanti, prendendo in considerazione anche gli ultimi risultati che le squadre impegnate in questo sabato hanno centrato e quale sia in questo momento il loro contesto.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CLASSIFICA

I risultati di Serie A ci presentano Milan Juventus, e basterebbe questo per porre grande attenzione sugli anticipi della 9^ giornata: una sfida fantastica a prescindere da tutto, alla quale le due squadre arrivano con 4 punti a separarle in classifica. Meglio il Milan, che dopo il ko interno contro il Napoli ha vinto in maniera clamorosa a Empoli, riprendendo la marcia e mantenendo 3 punti di margine dalla coppia di testa; la Juventus chiaramente è ancora sotto il par, ma se non altro domenica scorsa è tornata a vincere e per una volta ha anche convinto, rifilando un 3-0 al Bologna che potrebbe aver dato tanto morale per una rincorsa che in ogni modo non si prospetta affatto semplice.

C’è poi grande attesa per il nuovo allenatore della Sampdoria: Dejan Stankovic torna nel nostro campionato dopo i trascorsi di campo (Lazio e Inter) e quelli in panchina, avendo fatto il collaboratore all’Udinese, e per lui la situazione di partenza è pessima visto che i blucerchiati, che si sono separati da Marco Giampaolo, sono ultimi in classifica con 2 punti. L’Inter ha vinto contro il Barcellona come detto, ma in Serie A ha perso quattro delle otto partite giocate: forse Simone Inzaghi ha salvato la panchina, ma contro il Sassuolo reduce dalla manita rifilata alla Salernitana non sarà affatto semplice e questo lo dicono anche i risultati di Serie A del passato…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Inter

Ore 18:00 Milan Juventus

Ore 20:45 Bologna Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Atalanta 20

Udinese 19

Lazio, Milan 17

Roma 16

Juventus 13

Sassuolo, Inter 12

Torino 10

Fiorentina 9

Spezia 8

Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7

Bologna 6

Verona 5

Cremonese 3

Sampdoria 2











