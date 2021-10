Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (9^ giornata)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI APRE LA NONA GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A in questo venerdi 22 ottobre 2021 per la nona giornata del primo campionato italiano, dopo le gran scintille offerte dal calcio europe in settimana. Avvicinandoci al un nuovo turno infrasettimanale della prima serie del calcio italiano, previsto solo il prossimo 26 ottobre, ecco che in via eccezionale in questo venerdi non solo il grande calcio italiano ci farà compagnia, ma pure saranno ben due gli anticipi messi in calendario dalla Lega.

La mossa non è inedita e non ci coglie di sopresa: pure gli appassionati appaiono solo impazienti di far parlare il campo, tenuto conto anche del valore dei singoli match messi in calendario. Li vediamo subito: in questo venerdi 22 ottobre infatti il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.30 con l’incontro tra Torino e Genoa, mentre alle ore 20.45 ci sposteremo al Marassi, per il via ufficiale del derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Due incontri dunque di gradissimo prestigio e dove i tre punti messi in palio saranno moltissimo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

In attesa di dare il via a questo venerdi riservato ai risultati della Serie A, pur ci pare necessario dare un miglior contesto agli incontri per la nona giornata che vivremo a partire da questo pomeriggio. Guardiamo allora alla classifica del primo campionato nazionale, dove sopra tutti si staglia la capolista Napoli a quota 24 punti e con otto successi su otto: alle spalle degli azzurri di Spalletti parecchie big, dalle milanesi alle Roma e con Atalanta e Juventus subito dietro. Ben lontano purtroppo per il momento il Torino, primo protagonista di questo venerdì pomeriggio per la Serie A: i granata di Juric, dopo i KO rimediati negli ultimi due turni sono infatti scivolati fino al 12^ gradino, ma pure sperano di poter ottenere giusto riscatto in questo turni ai danni del Genoa, che pure dalla diciottesima casella della classifica di campionato non se la sta passando bene.

Sempre ai gradini più bassi della graduatoria di campionato anche Sampdoria e Spezia, che saranno in campo solo stasera per la nona giornata di Serie A in un magnifico derby: anche per loro i tre punti messi in palio varranno molto. Segnaliamo infatti che entrambe le squadre sono al momento sul bordo della zona rossa della classifica, ma con pochissimo vantaggio rispetto ai club in zona retrocessione. Per le due liguri dunque è contesto delicatissimo e la voglia di rilancio (specie degli spezzini, che pure pochi giorni fa hanno superato la Salernitana) verso posizioni più tranquille è grande. Ma chissà che dirà il campo questa sera, sempre ultimo giudice.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Torino-Genoa

Ore 20.45 Sampdoria-Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Lazio, Atalanta, Juventus 14

Fiorentina, Bologna 12

Udinese, Empoli 9

Torino, Verona, Sassuolo, Venezia 8

Spezia 7

Cagliari, Sampdoria, Genoa 6

Salernitana 4





