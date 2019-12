Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi del 16^ turno

Dopo gli entusiasmanti appuntamenti con le Coppe Uefa, ecco che tornando sotto ai riflettori i risultati della Serie A, protagonisti in questo sabato 14 dicembre 2019 per gli anticipi della 16^ giornata di campionato. Prima della classica sosta natalizia, siamo ben impazienti di vivere tutti gli appuntamenti in programma per questo accesissimo turno di campionato, dove i tre punti messi in palio certo faranno ben gola: vediamo dunque subito che cosa ci riserverà questo sabato riservato per i risultati della Serie A. Per la 16^ giornata di campionato oggi si partirà alle ore 15,00 con il primo anticipo tra Brescia e Lecce e dove i fan del Rigamonti riabbracceranno Eugenio Corini dopo la parentesi Grosso. Alle ore 18,00 sarà invece la volta della partita tra Napoli e Parma, attesissima prima di Gattuso al San Paolo: il gran finale di questa serata sarà invece alle ore 20,45 con l’atteso Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, prevista al Marassi.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

Come al solito siamo in attesa di scoprire come i verdetti e i risultati della Serie A modificheranno le cose in classifica per la 16^ giornata di campionato: intanto però vediamo che in cima se la gode certo l’Inter di Conte, capolista pur dopo il pareggio a reti bianche ottenuto sulla Roma solo settimana scorsa. A ben due lunghezze di distanza infatti ecco la Juventus di Sarri, mentre a distanza di sicurezza troviamo le altre rivali come Lazio, Cagliari, Roma e Atalanta che completano la zona Uefa della graduatoria di campionato. Staziona appena fuori il Napoli, settimo con 21 punti ma ansioso di riscattarsi sotto la guida di Gennaro Gattuso. Proseguendo ecco che di fila a circa metà della classifica della Serie A resistono molto vicini Parma, Torino, Milan, Verona e Bologna, oltre a Fiorentina, Lecce e Sassuolo. Siamo in zona pericolosa con Udinese e Sampdoria, mentre stazionano invece nei gradini riservati alla retrocessione Genoa, Brescia e Spal, quest’ultima con solo 9 punti a tabella.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Brescia-Lecce

Ore 18,00 Napoli-Parma

Ore 20,45 Genoa-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari, Roma 29

Atalanta 28

Napoli, Parma 21

Torino, Milan 20

Verona 18

Bologna, Fiorentina 16

Sassuolo, Lecce, Udinese 15

Sampdoria 12

Genoa 11

Brescia 10

Spal 9



