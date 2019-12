Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi del 17^ turno

Si accenderà oggi la 17^ giornata di campionato e siamo impazienti di scoprire i primi risultati di Serie A che otterremo per questo turno prima della classica sosta natalizia. Pure serve fare subito una precisazione, data la natura ben particolare di questo turno del girone di andata. Come gli appassionati ben sanno, a oggi, sabato 21 dicembre, sono state già disputate due sfide come anticipo e dunque Sampdoria-Juventus lo scorso mercoledì e pure Fiorentina-Roma ieri: in aggiunta un incontro, quello tra Lazio e Verona è stato posticipato addirittura a febbraio. Dietro a tali cambiamenti vi è certo la disputa della finale di Supercoppa Italiana prevista domenica tra Lazio e Juventus: sarà quindi un turno un po’ complicato da seguire ma certo emozionante. Ricordiamo allora subito i match e dunque i risultati della Serie A che otterremo oggi per la 17^ giornata. Si comincerà infatti presto con la sfida tra Udinese e Cagliari, presta alla Dacia Arena alle ore 15,00, mentre alle ore 18,00 spazio al match di San Siro tra Inter e Genoa: ciliegina in conclusione la partita tra Torino e Spal, prevista all’Olimpico alle ore 20,45.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

Vista la ben complessa programmazione della 17^ giornata di campionato, capiamo bene che pure le cose nella classifica sono un po’ confuse: certo i risultati di Serie A che otterremo oggi ci aiuteranno a fare chiarezza, specie in vetta. Ecco infatti che si riaccenderà la sfida a distanza tra Sarri e Conte per la vetta della classifica di campionato e certo i nerazzurri sono pronti a tornare in avanti, pure dopo i due pareggi di fila ottenuti contro Roma e Fiorentina negli ultimi due turni. Pure alle spalle delle due big ci attendiamo verdetti decisivi: con la Roma già a posto e la Lazio che sarà in campo a recuperare questa 17^ giornata solo a febbraio, devono fare attenzione il Cagliari e l’Atalanta, che si dividono gli ultimi gradini in classifica per la zona Europa. In ogni caso entrambi i due club non temono molto alle loro spalle: ricordiamo infatti che appena fuori troviamo il Parma che dista per 4 lunghezze, oltre al trittico Napoli-Torino-Milan, che con solo 21 punti certo devono ancora recuperare terreno per poter insidiare le big di questa stagione. Chissà che accadrà oggi in campo!

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Udinese-Cagliari

Ore 18,00 Inter-Genoa

Ore 20,45 Torino-Spal

CLASSIFICA SERIE A

Juventus* 42

Inter 39

Lazio 36

Roma 35

Cagliari 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli, Torino Milan 21

Sassuolo, Bologna, Verona 19

Fiorentina 17

Lecce, Sampdoria*, Udinese 15

Brescia 13

Genoa 11

Spal 9

* una partita in più



