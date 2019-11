Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score dei match (13^ giornata)

Nuovo appuntamento coi risultati della Serie A: dopo i gustosi anticipi che abbiamo vissuto ieri e che hanno visto protagonisti grandi club che occupano pure le vette della classifica, ecco che il primo campionato italiano torna in campo oggi 24 novembre 2019, con le altre sfide in programma per la 13^ giornata. Pure però dobbiamo subito ricordare che il calendario oggi non sarà completo, perché nonostante i prossimi impegni in Champions ed Europa League della prossima settimana, pure la Lega ha previsto un posticipo lunedì sera alle ore 20,45 tra le mura del Mazza tra Spal e Genoa. In ogni caso oggi il calendario delle partite e dunque dei risultati della Serie A è ben fitto e certo non mancherà il grande spettacolo. Calendario alla mano segnaliamo dunque subito che il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo alle ore 12,30 tra le mura dell’Dall’Ara dove avrà inizio la sfida tra Bologna e Parma. Gran clou della 13^ giornata di campionato sarà ovviamente alle ore 15,00 con i fischi d’inizio delle partite Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio e Verona-Fiorentina. Proseguendo nel programma del turno segnaliamo che alle ore 18,00 si accenderà al Marassi l’incontro Sampdoria-Udinese, mentre il gran finale sarà alle ore 20,45 al Via del Mare, con Lecce-Cagliari.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Se nella giornata di ieri, i risultati di Serie A che abbiamo ottenuto hanno modificato non poco le cose ai vertici della classifica del primo campionato italiano, ecco che oggi ci attendiamo grandi novità nei bassifondi della graduatoria. Già alla vigilia della 13^ giornata della stagione infatti vediamo bene che per alcuni club la situazione è più che critica. Parliamo certo del Brescia di Fabio Grosso, che da fanalino di coda della classifica di Serie A con solo 7 punti a tabella farà molta fatica a risalire. Non sarà però meglio per la Spal, penultima con 8 punti, come pure per i due club liguri Sampdoria e Genoa, che pure stanno lentamente rialzando la testa sotto le nuove direzioni in panchina, ma che fino ad ora rimangono sempre a cavallo della zona rossa. Da tenere poi d’occhio oggi anche il Lecce: i giallorossi per ora sono salvi, ma con 10 punti a tabellino rimangono sempre in allarme.

RISULTATI SERIE A

Ore 12,30 Bologna-Parma

Ore 15,00 Roma-Brescia

Ore 15,00 Sassuolo-Lazio

Ore 15,00 Verona-Fiorentina

Ore 18,00 Sampdoria-Udinese

Ore 20,45 Lecce Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 35

Inter 34

Lazio, Cagliari 24

Atalanta, Roma 22

Napoli 20

Parma 17

Fiorentina 16

Verona 15

Milan, Udinese, Torino 14

Sassuolo, 13

Bologna 12

Lecce 10

Genoa, Sampdoria 9

Spal 8

Brescia 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA