Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score dei match della 10^ giornata

Dopo gli anticipi di ieri, con l’Inter di Conte che si è imposto 2-1 sul Brescia al Rigamonti, ecco che il primo campionato italiano torna di scena oggi, 30 ottobre, con i risultati della Serie A della 10^ giornata. Siamo quindi nel vivo di questo secondo turno infrasettimanale della prima serie del calcio italiano e certo i tre punti messi in palio questa sera promettono di cambiare, anche radicalmente, la classifica. Non scordiamo poi che questa sera saranno in campo un po’ tutte le big della stagione, meno il Milan. La squadra di Mister Pioli, che a dir il vero è più vicina alla retrocessione in Serie B che alla zona Europa e che di certo non sta facendo parte delle grandi del campionato per meriti sul campo, sarà impegnata nel posticipo di questa 10^ giornata contro la Spal, in un match che pare già banco di prova decisivo. Pure col questo posticipo, il programma dei match, e quindi dei risultati della Serie A di quest’oggi non pare certo scarno: vediamo che incontri ci ha riservato il calendario.

RISULTATI SERIE A: I MATCH DI OGGI

Considerando quindi il calendario degli incontri per questa 10^ giornata di campionato, ecco che per questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie A, il primo fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 19,00. A dare il via alle danze sarà il big match tra Napoli e Atalanta, previsto al San Paolo, a cui la Dea arriva rinvigorita dall’eccezionale 7-1 firmato solo pochi giorni fa contro l’Udinese. E’ stato fissato per le ore 21,00 la seconda ondata di incontri, come spesso accade per il turno infrasettimanale di campionato. Vedremo allora alle ore 21,00 la sfida alla Sardegna Arena tra Cagliari e Bologna, e alla stessa ora avranno inizio anche Juventus-Genoa e il big match tra Lazio e Torino, tutto in chiave Europa. In prima serata e per le 21,00 ecco poi gli incontri tra Sampdoria e Lecce e Sassuolo-Fiorentina: ciliegina sulla torta sarà il match Udinese-Roma, atteso alla Dacia Arena.

RISULTATI SERIE A

Ore 19:00 Napoli-Atalanta

Ore 21:00 Cagliari-Bologna

Ore 21:00 Juventus-Genoa

Ore 21:00 Lazio-Torino

Ore 21:00 Sampdoria-Lecce

Ore 21:00 Sassuolo-Fiorentina

Ore 21:00 Udinese-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 25

Juventus 23

Atalanta 20

Napoli 17

Roma 16

Lazio, Cagliari 15

Parma 13

Verona, Fiorentina, Bologna 12

Torino 11

Udinese, Milan 10

Sassuolo 9

Lecce, Genoa 8

Brescia, Spal 7

Sampdoria 4





