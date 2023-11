RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Verona non sa più vincere, diretta gol live score (27 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA CRISI

Parlando ancora dei risultati di Serie A per i posticipi della 13^ giornata, inevitabilmente bisogna approfondire il discorso legato a un Verona che, partito con due vittorie consecutive, si ritrova ora penultimo in classifica e con un trend che non accenna a migliorare. Marco Baroni ha preso il posto di Marco Zaffaroni, artefice di una miracolosa salvezza; il cambio aveva destato qualche perplessità, ma il tecnico fiorentino ha inizialmente fugato ogni dubbio vincendo a Empoli (una sfida salvezza) e poi addirittura battendo la Roma al Bentegodi, punteggio pieno dopo due giornate e tanto entusiasmo per una squadra che sembrava tornata sui livelli di quelle allenate da Ivan Juric e Igor Tudor.

La cosa però è durata poco: da quel momento il Verona non ha più vinto, anzi è crollato. Appena due pareggi, un doppio 0-0 contro Bologna e Torino; poi ben otto sconfitte maturate anche contro squadre alla portata come Sassuolo (1-3 a Reggio Emilia), Frosinone (1-2 allo Stirpe), Monza e Genoa che sono le ultime due in ordine temporale. Nella striscia negativa di dieci gare il Verona ha segnato la miseria di 4 gol, incassandone 15; la difesa tutto sommato si sta comportando bene, l’attacco però fatica enormemente e allora a gennaio la società potrebbe intervenire in questo senso, anche se a quel punto potrebbe già essere tardi… (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

Si chiude il quadro dei risultati di Serie A per la 13^ giornata: lunedì 27 novembre saremo in campo con i due posticipi, con gli orari consueti. Alle ore 18:30 si gioca Verona Lecce, mentre alle ore 20:45 è in programma Bologna Torino; la prima è una partita importante per la salvezza, con i salentini che possono sicuramente fare un bel salto in avanti e portarsi forse fuori dai guai, mentre nell’altro caso c’è un Bologna che può assolutamente permettersi di sognare le posizioni europee e ha una bella occasione al Dall’Ara, contro un Torino ancora troppo ondivago.

Scopriremo cosa succederà tra poco in campo con i risultati di Serie A; la classifica ovviamente verrà modificata e il focus va fatto anche e soprattutto sul Verona, una squadra che era partita benissimo ma che poi è andata in crisi (come lo scorso anno) e ora rischia davvero, con la posizione di Marco Baroni sempre meno salda. Adesso, prima che questo lunedì sera dedicato ai risultati di Serie A ci faccia compagnia, proviamo a capire cosa potrebbe succedere sui due campi facendo qualche analisi approfondita sul momento delle squadre coinvolte.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque i risultati di Serie A ci diranno a breve come si concluderà questa tredicesima giornata di campionato: ci stiamo avvicinando alla conclusione del girone di andata, e come già detto una buona opportunità ce l’ha il Lecce che è entrato in questo turno con un vantaggio di 5 punti sul Cagliari terzultimo. Una vittoria al Bentegodi lancerebbe ancor più una squadra che prima della sosta è stata in grado di recuperare due gol al Milan: già all’inizio del campionato il Lecce aveva dimostrato una buona tenuta fisica e un cambio di passo nei secondi tempi, ricorderete che la stagione si era aperta con la rimonta vincente sulla Lazio ma anche in altri i casi i salentini avevano fatto meglio nella ripresa.

Come già detto poi può sognare il Bologna: Thiago Motta ha perso due settimane fa, battuto dalla Fiorentina, ma in ogni caso il torneo dei felsinei è ottimo e avere gli stessi punti della Roma dopo 12 giornate è sicuramente motivo di vanto, adesso però quanto di buono fatto fino a oggi non va sprecato perché davvero c’è la possibilità, per ora virtuale ma che potrebbe diventare concreta, di lottare almeno per un posto in Conference League. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 13^ GIORNATA

Ore 18:30 Verona Lecce

Ore 20:45 Bologna Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter 32

Juventus 30

Milan 26

Napoli 24

Roma 21

Atalanta, Fiorentina 20

Bologna, Frosinone Monza 18

Lazio 17

Torino 16

Sassuolo 15

Genoa, Lecce 14

Udinese 11

Cagliari, Empoli 10

Salernitana, Verona 8











