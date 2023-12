RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ In campo al Castellani, via! Diretta gol live score (oggi 11 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI GIOCA A EMPOLI!

Con i risultati di Serie A possiamo finalmente dare il via a questo lunedì che chiuderà la quindicesima giornata. Ancora una volta possiamo dire che sia davvero curioso il rendimento del Sassuolo: i neroverdi in questo campionato hanno battuto consecutivamente la Juventus, segnandole 4 gol (i bianconeri hanno incassato 9 reti nelle prime 14 giornate) e l’Inter a San Siro, ma per il resto del percorso fatto di 12 partite hanno raccolto appena 9 punti, che sono davvero pochi e farebbero una media da retrocessione. Possiamo allora dire che il Sassuolo sia una squadra che tende ad esaltarsi maggiormente contro le big, anche se poi la scorsa domenica ha perso in casa contro la Roma.

Per quanto riguarda le altre, abbiamo già detto di come il Cagliari abbia vinto soltanto due volte; sono invece tre i successi dell’Empoli ma con ben 9 sconfitte sul groppone, il Lecce ha lo stesso numero di vittorie rispetto ai toscani ma ha 5 punti in più avendo ottenuto 7 pareggi, di conseguenza Roberto D’Aversa è riuscito a limitare il numero di ko ad appena quattro gare e per il momento tiene la sua squadra lontana dai guai. Adesso però noi siamo pronti a vivere Empoli Lecce, la prima partita del giorno: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, finalmente per i risultati di Serie A si inizia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A ci conducono oggi alla conclusione della 15^ giornata: lunedì 11 dicembre torna l’appuntamento con il doppio posticipo, e dunque assisteremo a Empoli Lecce, che si gioca alle ore 18:30, e Cagliari Sassuolo che va in scena alle ore 20:45. I due posticipi riguardano la parte bassa della classifica: le quattro squadre coinvolte sono tra la tredicesima e la diciannovesima posizione e racchiuse nello spazio di 6 punti, dunque sarà un lunedì sera molto interessante perché potrebbero davvero esserci risultati di Serie A che stravolgano quello che è l’attuale scenario nella corsa salvezza.

Nello specifico, attenzione soprattutto a Cagliari Sassuolo: alla Unipol Domus la squadra isolana di Claudio Ranieri ha la grande occasione di avvicinare di parecchio i neroverdi, che hanno avuto qualche risultato brillante ma non riescono a mettere troppa distanza rispetto alla zona retrocessione, dunque potrebbero rischiare di presentarsi alla prossima giornata con una situazione parecchio complicata. Non che al Castellani si giochi una partita meno delicata, e allora con i risultati di Serie A proviamo adesso a fare qualche rapido approfondimento sui due posticipi del turno.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque saranno due partite estremamente importanti quelle che ci faranno compagnia nei risultati di Serie A per i posticipi della 15^ giornata. Empoli, Lecce, Cagliari e Sassuolo giocano per non retrocedere: entrando nella quindicesima giornata la classifica ci diceva che l’unica a scivolare in Serie B sarebbe stata il Cagliari, che ha vinto due partite su 14 e non sta davvero riuscendo a trovare il ritmo giusto, lo scorso sabato ha lottato parecchio contro la Lazio e in inferiorità numerica avrebbe anche meritato il pareggio, ma è uscito dallo stadio Olimpico con zero punti e uno scenario che è davvero complicato, avendo alle spalle la sola Salernitana.

Il Sassuolo invece avrebbe il potenziale per inserirsi nella corsa all’Europa, come del resto ha dimostrato nelle ultime stagioni e come confermano i 21 gol in campionato, 7 dei quali segnati da Domenico Berardi che oggi sarà assente per squalifica; il problema per Alessio Dionisi è che le reti subite sono 26 e solo la Salernitana ha fatto peggio, con numeri simili è davvero difficile staccarsi da una posizione di classifica rischiosa e questa sera alla Unipol Domus la sfida sarà tosta. Così anche per il Lecce, tra le quattro squadre impegnate nei posticipi per i risultati di Serie A quella messa meglio (16 punti) ma certamente non ancora al riparo da brutte sorprese.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Lecce 0-0

Ore 20:45 Cagliari Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma, Bologna 25

Napoli, Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza, Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 16

Sassuolo, Genoa 15

Udinese 12

Empoli, Verona 11

Cagliari 10

Salernitana 8











