Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare! (oggi 3 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

I risultati di Serie A prendono il via con Lecce Bologna, e questo ci dà l’occasione per approfondire il discorso sui felsinei.- Con la vittoria sul Torino nell’ultimo Monday Night il Bologna è salito al quinto posto in classifica: oggi sarebbe incredibilmente in Europa League insieme alla Roma, e sta mettendo dietro di sé rivali decisamente più accreditate come Fiorentina, Atalanta e Lazio. Grande lavoro di Thiago Motta, che già nella passata stagione aveva fatto parlare di sé: l’Italo-brasiliano a breve potrebbe essere destinato alla panchina di una big, ma per il momento vuole continuare a sognare con un Bologna che spera davvero di portare in Europa.

Attualmente i rossoblu hanno 21 punti in 13 giornate; in proporzione chiuderebbero a quota 61, sarebbero 7 lunghezze in più di quanto fatto l’anno passato. Non solo: nel 2022-2023 i punti raccolti dal Bologna sarebbero stati utili per terminare in ottava posizione, idealmente a -2 dalla Conference League che sarebbe stata della Roma, senza la penalizzazione della Juventus. Dunque, con uno sforzo extra il Bologna può davvero pensare di volare in Europa; sarà allora molto importante la partita di oggi al Via del Mare, mettiamoci subito comodi e stiamo a vedere come andranno le cose perché finalmente per i risultati di Serie A si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

IL GRANDE EX

Parlando dei risultati di Serie A dobbiamo anche citare il grande ex di giornata: Walter Mazzarri infatti incrocia l’Inter che è stata una delle squadre che ha allenato. Il tecnico del Napoli era arrivato ad Appiano Gentile nel 2013: l’Inter arrivava dalla stagione di Andrea Stramaccioni, che aveva espugnato l’Allianz Stadium interrompendo la striscia di imbattibilità della Juventus (49 partite) ma poi era crollato, chiudendo nono e dunque fuori dall’Europa. Mazzarri veniva invece proprio dal Napoli, quattro stagioni entusiasmanti con una squadra “operaia” ma con il trio Hamsik-Lavezzi-Cavani: quella dell’Inter era una grande sfida, nella prima stagione aveva timbrato 60 punti e il quinto posto, riportando i nerazzurri in Europa League.

L’anno dopo però le cose non erano andate allo stesso modo: dopo 11 giornate Mazzarri aveva ottenuto 16 punti, aveva sì superato il girone di Europa League ma questo non gli era bastato. Il pareggio di San Siro contro il Verona gli era costato il posto: all’Inter era tornato Roberto Mancini, ma per la qualificazione in Champions League, dopo ben sei anni di assenza, si sarebbe dovuto aspettare l’avvento di Luciano Spalletti. Adesso vedremo come Mazzarri si comporterà in una sfida davvero importante per il suo Napoli, ma anche per l’Inter che vuole allungare in classifica nei confronti dei campioni d’Italia in carica. (agg. di Claudio Franceschini)

SPICCA NAPOLI INTER!

Si torna a giocare per i risultati di Serie A, per le partite della 14^ giornata: domenica 3 dicembre ne avremo cinque, ricordando che il turno si chiuderà con il Monday Nightche sarà Torino Atalanta. Oggi invece spazio a Lecce Bologna che sarà il lunch match delle ore 12:30, poi a Fiorentina Salernitana e Udinese Verona con il doppio appuntamento delle ore 15:00, quindi a Sassuolo Roma che si giocherà alle ore 18:00 e infine al big match di questa quattordicesima giornata, Napoli Inter che prenderà il via alle ore 20:45.

C’è tanta carne al fuoco nella domenica dedicata ai risultati di Serie A: naturalmente il focus è sul Diego Armando Maradona dove certamente ci si gioca una bella fetta di scudetto, soprattutto per un Napoli che, dovesse perdere, scivolerebbe a 11 punti dall’Inter e dovrebbe forse dire addio al sogno di fare il bis tricolore, anche se con Walter Mazzarri qualcosa potrebbe davvero essere cambiata e allora è anche possibile che i partenopei arrivino a 5 punti dalla capolista, reinserendosi di prepotenze nella corsa. Non si gioca solo a Napoli però, e allora aspettando i risultati di Serie A possiamo fare altri approfondimenti.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere un’intensa domenica con i risultati di Serie A: abbiamo anche il derby triveneto Udinese Verona, una delicatissima sfida per la salvezza con l’Hellas che nell’ultimo turno ha riacciuffato per i capelli la partita contro il Lecce, ha evitato la sconfitta casalinga ma ha comunque mancato un successo che non arriva da ben 11 giornate, e adesso si ritrova penultimo in classifica. Per contro l’Udinese ha fatto un grande colpo a San Siro, battendo il Milan, poi però ha perso contro la Roma e ha solo due punti in più degli scaligeri, continuando a rischiare una retrocessione che arriverebbe dopo quasi 30 anni.

Sempre parlando di coda, la Salernitana è impegnata a Firenze: forse la Fiorentina non è più la squadra brillante che si era inerpicata fino al terzo posto in classifica, oggi infatti è settima e arriva dalla sconfitta contro il Milan. La Salernitana invece ha finalmente vinto: piegando una Lazio in mezza crisi, Filippo Inzaghi ha finalmente sbloccato una squadra che resta sì ultima in classifica, ma che adesso negli imminenti risultati di Serie A può approcciare le sue partite con un minimo di fiducia in più. Certo, vincere oggi all’Artemio Franchi sarà comunque tutt’altro che semplice…

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 12:30 Lecce Bologna

Ore 15:00 Fiorentina Salernitana

Ore 15:00 Udinese Verona

Ore 18:00 Sassuolo Roma

Ore 20:45 Napoli Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 32

Inter 32

Milan 29

Napoli 24

Roma, Bologna 21

Fiorentina, Atalanta, Lazio 20

Monza, Frosinone 18

Torino 16

Lecce, Sassuolo, Genoa 15

Empoli, Udinese 11

Cagliari 10

Verona 9

Salernitana 8











