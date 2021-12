Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (15^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI I POSTICIPI

Torino Empoli (ore 18:30) e Lazio Udinese (ore 20:45) sono le due partite che chiudono i risultati di Serie A per la 15^ giornata: archiviamo anche questo turno infrasettimanale con le gare di giovedì 2 dicembre, i posticipi che daranno una definitività alla classifica di Serie A almeno aspettando i prossimi impegni. Delle quattro squadre impegnate in campo oggi, tre sono di fatto di metà bassa della classifica ma si stanno tenendo lontane dai guai; la Lazio invece rappresenta l’eccezione per i risultati di Serie A legati ai posticipi.

I biancocelesti si trovano nel gruppetto delle seste ma entravano nella giornata con 4 punti da recuperare alla Roma, quindi non potranno migliorare la loro classifica e rischiano anzi di staccarsi dal gruppo. Sarà interessante vedere quello che succederà questa sera, quando si comincerà a giocare; nell’attesa, come al solito noi possiamo fare un rapido excursus sui temi portanti che verranno tracciati nel corso delle due partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie A, provando anche a ipotizzare come potrebbero andare le cose.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: Empoli, Torino e Udinese sono racchiuse tra i 19 punti dei toscani e i 15 dei friulani, con questi ultimi che entrando nella 15^ giornata avevano un margine di 5 lunghezze sulla zona retrocessione. Sicuramente sta facendo benissimo l’Empoli, reduce peraltro dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina; anche il Torino è trasformato rispetto a stagioni passate in cui ha sofferto tantissimo, l’Udinese va ancora a sbalzi ma tutto sommato si trova in una posizione di classifica attesa, cioè non troppo vicina alle ultime tre posizioni e con la possibilità di salire qualche gradino.

La Lazio invece vorrebbe giocarsi l’Europa e possibilmente la Champions League, ma fuori casa è ancora troppo ondivaga; dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, cioè il superamento del girone di Europa League, adesso Maurizio Sarri ha bisogno di riprendere le fila del discorso anche in Serie A, dove il passo lento in trasferta sta condizionando il rendimento di un gruppo che certamente potrebbe fare di più, e che dà la sensazione di non avere ancora del tutto assorbito il radicale cambio di guida tecnica. Vedremo cosa ci diranno i campi per i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 18:30 Torino Empoli

Ore 20:45 Lazio Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 36

Milan 35

Inter 34

Atalanta 31

Roma 25

Bologna, Fiorentina, Juventus 24

Lazio 21

Verona 20

Sassuolo, Empoli 19

Torino 17

Udinese, Sampdoria, Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8



