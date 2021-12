Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 16^ giornata

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI OGGI

I risultati Serie A ci faranno compagnia anche oggi, lunedì 6 dicembre 2021, perché la sedicesima giornata si prolunga fino a ben due posticipi al lunedì, raddoppiando l’ormai tradizionale appuntamento serale perché nel turno infrasettimanale c’erano stati due posticipi al giovedì e torneranno dunque in campo solamente oggi tre delle quattro protagoniste di quelle partite, con l’unica eccezione della Lazio che d’altronde questo giovedì giocherà la partita decisiva in Europa League.

Scopriamo allora per prima cosa il programma orario di queste due partite che completeranno sia il quadro dei risultati Serie A sia la classifica del massimo campionato al termine della sedicesima giornata. Si comincerà dunque alle ore 18.30, quando sarà in programma Empoli Udinese, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Cagliari Torino che manderà definitivamente in archivio il quartultimo turno del girone d’andata e anche dell’anno solare 2021.

RISULTATI SERIE A: LA SORPRESA

Presentando le partite attese per oggi nei risultati Serie A, dobbiamo osservare che la squadra messa meglio in classifica è l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e ciò è francamente sorprendente. Oggi ci attende la sfida tra i toscani e l’Udinese, che giovedì hanno dato vita a due pareggi incredibili: l’Empoli ha rimontato due gol al Torino sfruttando anche la superiorità numerica per recuperare il doppio passivo, per descrivere Lazio Udinese invece servirebbero molte righe, ci limitiamo a ricordare che i friulani sono stati prima in vantaggio di due gol sia sullo 0-2 sia sull’1-3, ma infine hanno pareggiato al 99’.

Comunque, al di là dell’esito dell’ultima giornata, resta il fatto che il rendimento complessivo dell’Empoli sia stato davvero eccellente finora, come testimoniano i 20 punti in classifica, frutto di sei vittorie, due pareggi e sette sconfitte che sono un bottino largamente positivo per una neopromossa. A volere essere pignoli, i toscani potrebbero fare qualcosa di meglio in casa, dove finora hanno conquistato “solo” due vittorie e un pareggio, mentre lontano da Empoli sono arrivati quattro successi e il pari di Torino. Questa sera sarà l’occasione giusta?

RISULTATI SERIE A, POSTICIPI 16^ GIORNATA

Ore 18.30 Empoli Udinese

Ore 20.45 Cagliari Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina, Juventus 27

Roma, Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Empoli, Sassuolo 20

Torino 18

Udinese 16

Sampdoria, Venezia 15

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8



