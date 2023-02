Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (21^ giornata)

RISULTATI SERIE A: DUE POSTICIPI CALDI!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: lunedì 6 febbraio abbiamo altre due partite nella 21^ giornata – quarta di ritorno – con Verona Lazio che si gioca alle ore 18:30 e Monza Sampdoria che va in scena alle ore 20:45. Il turno tra l’altro non si conclude oggi: avremo infatti Salernitana Juventus come ulteriore posticipo del martedì, questo perché in settimana ci sono stati i quarti di Coppa Italia e dunque il calendario di questa 23^ giornata si divide addirittura su quattro giorni, dandoci sempre più la conformazione di uno “spezzatino” con una partita per ogni fascia oraria.

Cosa dire dei risultati di Serie A per questi due posticipi del lunedì? Si esplora soprattutto la parte bassa della classifica: due delle quattro squadre impegnate sono in zona retrocessione, una sembra ormai aver fatto il salto di qualità definitivo (e parliamo del Monza, corsaro sul campo della Juventus) mentre la Lazio gioca ovviamente per andare in Champions League, e vuole dunque riscattare il deludente pareggio interno contro la Fiorentina. Vedremo e scopriremo tra poco quello che succederà sui campi con questi risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo sempre più vicini ai risultati di Serie A per il lunedì. Chi rischia tanto è ovviamente la Sampdoria: la zona salvezza si sta allontanando sempre più per i blucerchiati, che nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo del combattivo Dejan Stankovic non hanno mai fatto il salto di qualità e anzi sembrano peggiorare con il passare delle giornate. Ormai davvero i margini di errore sono ridotti al minimo, rimonte come quella che la Sampdoria deve operare ci sono già state e anche in epoca recente ma è chiaro che prima o poi i blucerchiati debbano realmente iniziare a cambiare passo, perché il tempo scarseggia.

Cambio di passo che sembra aver operato il Verona, da quando Marco Zaffaroni ha preso il posto di Salvatore Bocchetti in panchina: per adesso non è ancora sufficiente perché l’Hellas resta comunque penultimo nella classifica di Serie A, ma rispetto alla precedente gestione (che include anche Gabriele Cioffi, ovviamente) c’è stato un cambio di rotta netto ed è per questo che il Verona può ancora sperare di rimanere in Serie A per la quarta stagione consecutiva. Per quanto riguarda Monza e Lazio, situazione abbastanza tranquilla sia pure con obiettivi diversi; tra poco i risultati di Serie A ci forniranno tutte le loro risposte.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 21^ GIORNATA

Ore 18:30 Verona Lazio

Ore 20:45 Monza Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 56

Inter 43

Roma 40

Lazio, Atalanta, Milan 38

Torino 30

Udinese 29

Bologna, Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Lecce, Sassuolo, Juventus (-15) 23

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 13

Sampdoria 9

Cremonese 8











