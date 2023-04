Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: pareggio tra Sassuolo e Torino

RISULTATI SERIE A: PAREGGIO TRA SASSUOLO E TORINO

Sassuolo e Torino si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Pinamonti e Sanabria. Il Sassuolo la sblocca nella prima frazione grazie al tiro di Berardi respinto da Milinkovic-Savic sui piedi di Pinamonti che appoggia in rete. Nella seconda frazione un bel cross di Lazaro trova la torsione di Sanabria che di testa non lascia scampo a Consigli. Con questo pareggio il Torino va a 38 punti mentre il Sassuolo a quota 37. Nella prossima giornata il Torino ospiterà la Roma mentre il Sassuolo giocherà a Verona. (agg. Umberto Tessier)

L’EMPOLI VINCE CONTRO IL LECCE

Lo scontro salvezza tra Empoli e Lecce viene vinto dalla compagine toscana grazie ad una rete di Caputo su calcio di rigore. Empoli che ha meritato la vittoria per aver costruito più occasioni contro un Lecce che sembra aver perso la via del gol. Con questo risultato l’Empoli vola a quota 31 punti in classifica chiudendo praticamente la questione salvezza, Lecce che invece resta a 27 punti con un margine di 8 punti sul Verona. Nella prossima giornata il Lecce incontrerà la capolista Napoli che viene dalla disfatta casalinga contro il Milan. Mentre l’Empoli farà visita proprio ai rossoneri. (agg. Umberto Tessier)

INIZIA EMPOLI LECCE!

Siamo arrivati al via di Empoli Lecce, la partita che si gioca come prima per i risultati di Serie A del lunedì. Facendo un salto in avanti, a Reggio Emilia sarà di scena Ivan Juric con il suo Torino: ormai l’allenatore croato sembra essersi specializzato nel migliorare sensibilmente il passo di certe squadre di bassa classifica. Ricordiamo i due anni di Verona: l’Hellas era abituato a fare la spola tra Serie A e Serie B, con Juric alla guida è diventata una squadra solidissima da metà graduatoria nel massimo campionato. Nel 2021 poi il croato è arrivato al Torino, che nella stagione precedente (con Marco Giampaolo e Davide Nicola) aveva fatto 37 punti, salvandosi a stento.

L’anno seguente i granata sono arrivati decimi con 50 punti, dunque un incremento di 13 lunghezze, mentre in questa stagione il Torino di Juric ha 37 punti e dunque sulla carta potrebbe anche superare quel bottino. Insomma, parliamo di un tecnico sicuramente capace nel tirar fuori motivazioni extra; qualcuno potrebbe dire che sia pronto per una big, in realtà su questo bisognerà eventualmente dimostrarlo nei fatti perché la dimensione di Juric potrebbe comunque restare quella di un tecnico da scenari simili a quelli di Verona e Torino. Ora però è tutto pronto per Empoli Lecce: per i risultati di Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

UN TOSCANO IN TOSCANA

I risultati di Serie A per questi due posticipi ci presentano anche una sorta di suggestione: Marco Baroni, uno degli allenatori toscani del nostro campionato, affronta una trasferta nella sua regione d’origine. Per lui fiorentino l’incrocio con l’Empoli è anche particolarmente sentito; Baroni non ha mai allenato la società azzurra – né ci ha giocato, nel corso della lunga carriera – ma in Toscana è invece stato tecnico di alcune squadre. Tra il 2000 e il 2004 in Serie C2 con Rondinella (ultima squadra in cui ha militato), Montevarchi e Carrarese: ottavo posto nella prima occasione, poi due esoneri raccogliendo appena 10 vittorie in 44 partite.

A ottobre 2009 Baroni è diventato allenatore del Siena in Serie A: guidava la Primavera, sarebbe tornato a farlo dopo aver timbrato appena un punto in 3 partite. Qui però eravamo agli inizi; poi il fiorentino si è mostrato davvero con l’esperienza al Lanciano, portato al decimo posto in Serie B, ma in Toscana non è più tornato ad allenare. Ha invece guidato Pescara, Novara, Benevento (promozione in Serie A ma poi esonero con 9 sconfitte in altrettante partite), Frosinone, Cremonese e Reggina; a Lecce ha ritrovato la massima categoria conquistata sul campo, oggi per Baroni una trasferta non indifferente e vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A chiudono i battenti sulla 28^ giornata: lunedì 3 aprile tornano a farci compagnia i due posticipi che erano stati una costante nei turni precedenti. Andiamo subito a vedere cosa ci propone il calendario: alle ore 18:30 saremo allo stadio Castellani per Empoli Lecce, mentre alle ore 20:45 ci sposteremo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo Torino, la partita con la quale terminerà questa 28^ giornata che, inevitabilmente, cambierà ancora una volta la classifica di un campionato che deve ancora fornirci tutti i suoi verdetti, anche se alcuni sembrano ormai scritti.

Le due partite che lunedì compongono il quadro dei risultati di Serie A sono a dire il vero in tono “minore”, almeno dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere: certo il Lecce deve ancora definitivamente archiviare la pratica salvezza e il Torino potrebbe andare a prendersi la qualificazione in Conference League, ma tutto sommato anche salentini e granata sono due squadre tranquille che non hanno la necessità impellente di vincere, avendo già disputato un campionato più che positivo. Detto che ovviamente poi nessuno scende in campo per perdere, vedremo cosa succederà con i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quindi pronti a vivere le ultime due partite per i risultati di Serie A che sono legati alla 28^ giornata. Al momento possiamo parlare di una classifica separata in due tronconi: non è del tutto usuale che nella metà bassa della graduatoria ci siano distacchi importanti, invece va segnalato che entrando in questo turno tra il Monza tredicesimo e l’Empoli quattordicesimo c’erano 6 punti che, per dire, sono due meno di quelli entro cui erano racchiuse Udinese, Bologna, Torino, Fiorentina, Sassuolo e gli stessi brianzoli.

Dunque, almeno tecnicamente anche l’Empoli dovrebbe fare i conti con il rischio di retrocessione; dopo 9 giornate i toscani avevano 9 punti di vantaggio sul Verona e questo margine era quello che il Crotone sei anni fa aveva clamorosamente rimontato ai ragazzi di Giovanni Martusciello, clamorosamente finiti in Serie B contro ogni pronostico. Dunque, non si può mai dire e allora possiamo sottolineare come l’Empoli sia forse l’ultima squadra ancora in corsa per questo traguardo, ovvero la permanenza in Serie A; dal Monza in avanti comincia un altro campionato, la formazione di Raffaele Palladino è tranquilla al pari di Sassuolo e Torino.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 28^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Empoli Lecce 1-0 (63′ Caputo)

RISULTATO FINALE Sassuolo Torino 1-1 (36′ Pinamonti, 66′ Sanabria)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71

Lazio 55

Milan 51

Roma, Inter 50

Atalanta 48

Juventus (-15) 44

Bologna, Fiorentina 40

Udinese, Torino38

Sassuolo 37

Monza 34

Empoli 31

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13











