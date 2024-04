RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Viola e Dea, destini incrociati! Diretta gol live score (15 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: DESTINI INCROCIATI

Un tema interessante che riguarda i risultati di Serie A è la presenza congiunta, questo lunedì, di Fiorentina e Atalanta i cui destini sono incrociati: le due squadre infatti devono recuperare la loro partita di campionato, ma c’è grande incertezza sulla data. Il motivo è presto detto: sia Fiorentina che Atalanta sono impegnate nei quarti delle loro coppe europee (rispettivamente Conference League e Europa League) ma sono anche avversarie nella semifinale di Coppa Italia, con il primo round andato ai viola per 1-0 e il ritorno del Gewiss Stadium ancora da disputare. Ecco: proprio questi impegni rendono parecchio complesso trovare una data utile per disputare il match di Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Ranieri beffa l'Inter! Diretta gol live score (oggi 14 aprile 2024)

Allo stato attuale delle cose, quasi certamente Atalanta Fiorentina non si giocherà prima del prossimo 8 maggio; il problema poi è che se anche solo una delle due dovesse fare strada in Europa la partita potrebbe slittare alla fine dello stesso maggio, vale a dire dopo una delle due eventuali finali, con lo scenario “peggiore” che parlerebbe di giugno, con il campionato già terminato e la nazionale che si preparerà per affrontare gli Europei. Segnali di un calendario che sta diventando sempre più fitto di impegni, ma i giorni nell’anno sono sempre 365 (o 366, come per il 2024) e gli spazi si riducono, per Atalanta e Fiorentina il rischio di andare a giugno è davvero concreto… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Pareggio tra Bologna e Monza Diretta gol live score (oggi 13 aprile 2024)

I DUE POSTICIPI!

Ecco finalmente la conclusione della 32^ giornata, che vivremo con i risultati di Serie A: siamo ovviamente a lunedì 15 aprile e torna il doppio appuntamento in questo giorno, che mancava da un po’. Fiorentina Genoa alle ore 18:30 e Atalanta Verona alle ore 20:45 sono le due partite che chiudono il turno: si nota subito che lo scenario più importante è quello relativo alla corsa alle coppe europee, tra due squadre che in stagione devono ancora esaurire i loro impegni internazionali e che per di più devono anche giocare la sfida diretta che era saltata per il malore accusato da Joe Barone, poi rivelatosi purtroppo fatale.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus di nuovo di "corto muso"! Diretta gol live score (oggi 7 aprile 2024)

Dunque Fiorentina e Atalanta sotto i riflettori nei risultati di Serie A di oggi, ma sarebbe chiaramente sbagliato non parlare delle altre due squadre: il Genoa sta infatti disputando un ottimo campionato ed è salvo da tempo, ora ha la concretissima possibilità di superare la quota dei 40 punti e fare qualche passo avanti in classifica. Il Verona invece deve ancora fare i conti con la salvezza, ma negli ultimi tempi sembra aver trovato un po’ di ritmo pur se la classifica non concede assolutamente momenti di relax. Tra poco saranno i risultati di Serie A parlare, noi per il momento possiamo fare qualche altro rapido approfondimento sulle due partite di lunedì 15 aprile.

RISULTATI SERIE A: CORSA ALL’EUROPA

Siamo dunque arrivati alla conclusione dei risultati di Serie A per questo fine settimana, che è stato certamente molto intenso. Da segnalare, rispetto ai due posticipi del lunedì, che è un incrocio molto interessante quello di Alberto Gilardino, che da allenatore del Genoa torna in quell’Artemio Franchi che lo ha acclamato come ottimo attaccante, capace in quel periodo di prendersi la maglia della nazionale con cui poi ha vinto il Mondiale del 2006. La situazione in classifica permette a Gilardino di godersi il momento, il Grifone come detto non ha l’urgenza di vincere anche se ovviamente vorrà fare bella figura per migliorarsi ulteriormente.

Chi ha l’acqua alla gola è il Verona: virtualmente padrone del suo destino per quello che la classifica diceva settimana scorsa, ma naturalmente ancora in piena corsa visto che sul fondo ci sono almeno cinque squadre racchiuse in pochissimi punti. In questo momento della stagione il calendario sarà determinante, e la 32^ giornata non dice bene al Verona: l’Atalanta ha appena perso a Cagliari contro una rivale diretta dell’Hellas, è ferita e vuole tornare a correre per un posto in Champions League, il Verona eventualmente potrebbe sfruttare la stanchezza derivata dalla trasferta di Anfield ma i valori dicono comunque che la Dea è superiore. Le partite però vanno vinte sul campo…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 32^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Genoa

Ore 20:45 Atalanta Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma* 55

Atalanta** 50

Lazio, Napoli 49

Torino 45

Fiorentina**, Monza 43

Genoa* 38

Lecce 32

Cagliari 31

Udinese*, Empoli 28

Frosinone, Verona* 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in meno

** due partite in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA