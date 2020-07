Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (35^ giornata)

Per i risultati di Serie A legati alla 35^ giornata siamo arrivati alle due partite che rappresentano i posticipi: giovedì 23 luglio saremo in campo per Udinese Juventus, che si gioca alle ore 19:30, e Lazio Cagliari che chiude il programma alle ore 21:45. Due gare che mettono a confronto le sfidanti dello scorso lunedì all’Allianz Stadium, e due squadre che verosimilmente hanno già concluso il loro campionato dal punto di vista di una classifica di Serie A che le vede sostanzialmente tranquille (almeno gli isolani); sarà allora interessante stabilire come andranno le cose, ci stiamo avvicinando sempre di più al termine della stagione ed è assolutamente inusuale assistere a partite ufficiali che si giocano in piena estate, ma questa è la situazione del post-lockdown e noi ci possiamo lanciare nell’analisi dei risultati di Serie A provando a indovinare quello che succederà sui due campi coinvolti.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I due posticipi che si giocano per i risultati di Serie A in questo giovedì sera potrebbero consegnare un’altra tappa di avvicinamento della Juventus alla vittoria del nono scudetto consecutivo: i bianconeri hanno ottenuto la vittoria probabilmente decisiva contro la Lazio, rialzando la testa dopo aver fatto 2 punti nei tre turni precedenti e portando il suo vantaggio su Inter e Atalanta a rispettivamente 8 e 9 lunghezze – entrando nel turno. Dovendo giocare sul campo di una squadra abbastanza tranquilla, ma soprattutto dovendo affrontare Cagliari e Sampdoria che sono ormai salve, Maurizio Sarri naviga in serenità pur sapendo della necessità di chiudere subito i conti, visto che le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo e la Juventus ha bisogno di prepararsi quanto prima alla sfida di Champions League. La Lazio invece sognava lo scudetto e adesso si trova a dover fare i conti con un secondo posto che rischia di sfuggirle di mano: Simone Inzaghi ha pagato a caro prezzo una rosa corta e i tanti infortuni che l’hanno colpita, la qualificazione alla prossima Champions League è cosa fatta ma i biancocelesti vanno a caccia della seconda piazza perché potrebbero arrivare brutte sorprese dalle coppe internazionali, visto che Napoli e Roma potrebbero anche sollevare i rispettivi trofei ed escludere terza e quarta della classifica di Serie A dalla prossima campagna.

RISULTATI SERIE A: 35^ GIORNATA

Ore 19:30 Udinese Juventus

Ore 21:45 Lazio Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Juventus* 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio* 69

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna, Parma, Fiorentina 43

Cagliari* 42

Sampdoria 41

Torino 38

Udinese* 36

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19

*Una partita in più



