Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 4 aprile

RISULTATI SERIE A: MILAN BOLOGNA PER TENERE IL PRIMATO!

Saranno protagonisti anche oggi i risultati Serie A, dal momento che la trentunesima giornata ci propone ben due posticipi anche al lunedì: questo 4 aprile 2022 sarà dunque molto importante per gli effetti che le due partite serali avranno sulla classifica di Serie A. Basterebbe dire che giocherà la capolista Milan, che ieri naturalmente ha seguito con grande attenzione i due big-match Atalanta Napoli e Juventus Inter e oggi deve rispondere sul campo.

Andiamo allora a scoprire con maggior precisione quello che ci attenderà oggi per completare il quadro dei risultati Serie A nella trentunesima giornata, che ha segnato una triste ripartenza del massimo campionato dopo la dolorosa eliminazione dell’Italia nei playoff dei Mondiali Qatar 2022 per mano della Macedonia del Nord. Adesso naturalmente si pensa all’attività dei club, ricordiamo allora che alle ore 18.30 ci attende Verona Genoa, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Milan Bologna.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Come abbiamo già osservato, in copertina oggi per i risultati Serie A ci sarà naturalmente la capolista Milan, anche se un pensiero va giustamente anche alla battaglia contro la leucemia di Sinisa Mihajlovic, al quale i suoi ragazzi vorrebbero regalare una grande gioia a San Siro. Attenzione quindi a questo Bologna, ma francamente va detto che per il Milan sarebbe un delitto fallire il match casalingo contro una squadra inferiore nella giornata in cui le altre big si sono tolte punti a vicenda.

Guai comunque a sottovalutare le insidie: i tifosi rossoneri ricordano molto bene risultati quali i pareggi a Salerno e in casa contro l’Udinese, oppure naturalmente la sconfitta casalinga contro lo Spezia, che per di più arrivò proprio di lunedì. Fu la partita del caso Serra, ma di certo l’arbitro non fu l’unico responsabile di una brutta sconfitta casalinga: i precedenti invitano il Milan all’attenzione, la vittoria dello scudetto passa anche da partite di questo genere…

RISULTATI SERIE A, 31^ GIORNATA

Ore 18.30 Verona Genoa

Ore 20.45 Milan Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli 66

Inter 63

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta 51

Fiorentina 50

Sassuolo 43

Verona 42

Torino 38

Bologna, Empoli, Udinese 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa, Venezia 22

Salernitana 16











