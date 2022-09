Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (4^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A concludono oggi, giovedì 1 settembre, la 4^ giornata: i due posticipi in programma si giocano entrambi alle ore 20:45, e si tratta di Atalanta Torino e Bologna Salernitana. Va così agli archivi il primo turno infrasettimanale della stagione: da questo momento il calendario del massimo campionato inizia a farsi fitto, soprattutto per le squadre che sono impegnate nelle coppe europee. Non è il caso delle quattro coinvolte nei posticipi della 4^ giornata: per la prima volta nella gestione di Gian Piero Gasperini l’Atalanta ha mancato la qualificazione agli eventi internazionali, il Torino l’ha sognata ma non ci è arrivato vicinissimo.

Risultati Serie A, classifica/ Vlahovic-Milik, Juventus ok. Napoli frenato dal Lecce!

A Bergamo però va in scena un altro capitolo di una bella rivalità: quella appunto tra Gasperini e Ivan Juric, che hanno lavorato insieme come allenatore-giocatore e che poi si sono trovati avversari, con il tecnico croato che ha preso molto (modulo in primis) dal suo vecchio maestro ma poi ha saputo dare una propria identità alle sue squadre, prima il Verona e poi appunto un Torino migliorato in maniera sensibile rispetto alle stagioni precedenti. Da non sottovalutare nemmeno il match del Dall’Ara: scopriremo tutto tra poco, ma intanto possiamo analizzare i temi principali dei risultati di Serie A facendo qualche rapida considerazione.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vincono Inter e Roma

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I due posticipi presentati dai risultati di Serie A sono parecchio interessanti: incredibile o meno che sia, la Salernitana entra nella 4^ giornata con 4 punti e un solo gol subito, una difesa che non incassa reti da 237 minuti e il poker calato alla Sampdoria la scorsa domenica. La mano di Davide Nicola è evidente, lo è anche il contributo dato dai nuovi acquisti: è presto per dirlo, certamente però la Salernitana potrebbe giocare un campionato molto diverso da quello che l’ha vista salvarsi all’ultima giornata e dopo una rimonta miracolosa.

Chi è in difficoltà in questo momento è invece il Bologna, che ha fatto un solo punto; dei felsinei va anche detto, tuttavia, che le due trasferte affrontate finora sono state quelle contro Lazio e Milan, contro il Verona al Dall’Ara c’è stata anche un po’ di sfortuna e dunque la classifica per Sinisa Mihajlovic potrebbe non rivelare il reale valore della squadra, che però dà comunque la sensazione di poter fare di più. Al termine di questi due posticipi scopriremo come sarà cambiata la classifica di Serie A; per il momento ci possiamo mettere comodi, e lasciare che come sempre siano i campi a parlare per l’esito di due partite che come già detto sono molto interessanti e potrebbero anche riservare qualche sorpresa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Napoli pari, manca vetta in solitaria

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 20:45 Atalanta Torino

Ore 20:45 Bologna Salernitana

CLASSIFICA SERIE A

Roma 10

Inter 9

Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8

Atalanta, Torino, Udinese 7

Sassuolo, Fiorentina 5

Salernitana, Spezia 4

Empoli 3

Lecce, Verona, Sampdoria 2

Bologna 1

Cremonese, Monza 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA