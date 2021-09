RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Roma-Napoli, anno del riscatto! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: PER IL RISCATTO

I risultati di Serie A per i posticipi della 5^ giornata stanno per consegnarci altre partite di Napoli e Roma. Le due squadre, partite benissimo, sono entrambe alla ricerca di riscatto dopo una stagione deludente: ricordiamo bene come i partenopei avessero avuto parecchie difficoltà lungo il percorso, avessero perso la Supercoppa contro la Juventus e poi avessero timbrato una favolosa rimonta in campionato, arrivando all’ultima giornata con il quarto posto solo da blindare ma clamorosamente pareggiando in casa contro il Verona, tranquillo da tempo e in crisi di risultati.

La Roma ha fatto ancora peggio: a dire il vero aveva iniziato sulla scia del fantastico post-lockdown, ma presto infortuni e altri problemi di varia natura hanno presentato il conto e la squadra giallorossa si è trovata staccata anche dalla zona Europa League, vincendo il testa a testa con il Sassuolo per entrare in Conference League. Magra consolazione per Paulo Fonseca, che ha lasciato la panchina al connazionale José Mourinho; Gennaro Gattuso invece ha salutato il Napoli in favore di Luciano Spalletti, i due nuovi allenatori sono ben conosciuti e la loro mano si sta già vedendo, ma tra poco arrivano altri due risultati di Serie A che dovranno confermare questo ottimo passo iniziale… (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI

Sono due i risultati di Serie A attesi per giovedì 23 settembre, data che coincide con i posticipi della 5^ giornata: il turno infrasettimanale si conclude con Sampdoria Napoli, in programma alle ore 18:30, e Roma Udinese che si giocherà alle ore 20:45. Giocano stasera queste quattro squadre perché partenopei e friulani si sono sfidati in un Monday Night comunque calendarizzato per la giornata precedente. A tale proposito, il Napoli ha vinto 4-0 alla Dacia Arena ed è così rimasta l’unica squadra a punteggio pieno in classifica dopo 360 minuti, una prova di forza non indifferente per il gruppo di Luciano Spalletti che ora cerca conferme in una Marassi blucerchiata che potrebbe rappresentare un terreno di gioco davvero ostico.

Rivedremo anche la Roma, e sarà interessante vedere come la squadra di José Mourinho reagirà alla prima sconfitta della stagione, maturata al Bentegodi contro il Verona dopo una serie di sei successi contando anche la Conference League; tra poche ore si gioca, dunque ora noi ci possiamo mettere comodi e cominciare ad analizzare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dai risultati di Serie A per i posticipi della 5^ giornata, e ovviamente anche come potrebbe cambiare la classifica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per i posticipi della 5^ giornata ci presentano dunque Roma e Napoli, due squadre che al netto di tutto corrono per lo scudetto: a scattare meglio, lo abbiamo già visto, sono stati i partenopei ma siamo ai dettagli, perché nelle prime tre partite entrambe avevano sempre vinto e anche i giallorossi avevano dato prova di essere una squadra quadrata, forte e sicuramente in corsa per qualcosa di grosso, anche se qualcuno sostiene che la panchina sia troppo corta per sognare davvero in grande (ma anche qui, è presto per dirlo in maniera definitiva).

Riguardo le avversarie delle due big, l’Udinese prima di perdere nettamente contro il Napoli aveva racimolato 7 punti fermando anche la Juventus, ed era certamente una delle rivelazioni della stagioni; la Sampdoria ha invece aperto il suo campionato di Serie A con una sconfitta, ma poi ha racimolato due pareggi e, dominando a Empoli, è arrivata a quota 5 punti esprimendo anche un calcio piacevole e concreto. Per questo i risultati di Serie A del giovedì potrebbero anche non essere scontati, ma come sempre a rispondere sarà il campo e allora ci riferiamo subito ad esso, perché appunto tra poco si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

Ore 18:30 Sampdoria Napoli

Ore 20:45 Roma Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 13

Napoli 12

Roma, Fiorentina 9

Lazio, Atalanta, Udinese, Bologna 7

Torino, Empoli 6

Sampdoria, Juventus 5

Sassuolo, Verona, Spezia 4

Genoa, Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1



