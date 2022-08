Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata (27 agosto)

RISULTATI SERIE A: C’È JUVENTUS ROMA!

Sarà soprattutto Juventus Roma a infiammare i risultati di Serie A per questo sabato 27 agosto: si gioca la 3^ giornata, aperta dai due anticipi del venerdì, e all’Allianz Stadium Massimiliano Allegri torna a incrociare José Mourinho in una sfida tra due big, la prima di questo campionato, nella quale la Juventus andrà a caccia di riscatto dopo il pareggio scialbo sul campo della Sampdoria, mentre la Roma sta volando al primo posto in classifica con un doppio 1-0, ancora non del tutto esplosa sul piano del gioco ma certamente efficace e soprattutto vincente.

I risultati di Serie A ci accompagneranno poi ad altre tre partite: Cremonese Torino si gioca alle ore 18:30 in contemporanea con Juventus Roma, mentre alle ore 20:45 vivremo Milan Bologna e Spezia Sassuolo. Sarà interessante ovviamente valutare come cambierà la classifica del campionato, che naturalmente sarà poi “completa” una volta che verranno giocate le partite di domani; per quello ci sarà tempo, adesso come sempre addentriamoci in quelli che possono essere i temi principali legati ai risultati di Serie A per un sabato che si preannuncia davvero spettacolare e ricco di spunti interessanti.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

È chiaro che Juventus Roma faccia concentrare su di sé l’attenzione nei risultati di Serie A: il primo big match della stagione, la prima partita in cui si affrontano direttamente due pretendenti allo scudetto che è anche una partita tra le uniche due squadre che abbiano ancora la porta inviolata. Il paradosso, se vogliamo, è che la Juventus abbia segnato un gol in più ma abbia due punti in meno, perché le tre reti le ha trovate tutte all’esordio contro il Sassuolo; soliti problemi per la squadra bianconera, che fatica davvero a costruire gioco ma ha migliorato sensibilmente, a Marassi, con l’ingresso di Miretti e Rovella che ora i tifosi sperano di vedere con maggiore costanza, e soprattutto dal primo minuto.

Dal canto suo la Roma sta ottenendo i massimi risultati con il minimo sforzo, per così dire: contro la Cremonese ha anche rischiato qualcosa, ma di certo la grande solidità della formazione giallorossa è sotto gli occhi di tutti e ora ci si aspetta che anche offensivamente i ragazzi di Mourinho trovino il bandolo della matassa, anche se da questo punto di vista gli infortuni occorsi a Wijnaldum e Zaniolo non aiutano. Tra poco saremo in campo per i risultati di Serie A, non vediamo l’ora di raccontare queste quattro partite di sabato 27 agosto…

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Cremonese Torino

Ore 18:30 Juventus Roma

Ore 20:45 Milan Bologna

Ore 20:45 Spezia Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 7

Napoli, Inter, Roma 6

Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Torino, Udinese 4

Sassuolo, Spezia 3

Bologna, Empoli, Salernitana, Sampdoria, Verona 1

Cremonese, Lecce, Monza 0











