Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata (28 agosto)

RISULTATI SERIE A: SI CONCLUDE LA 3^ GIORNATA!

La 3^ giornata del massimo campionato si conclude domenica 28 agosto: nei risultati di Serie A stavolta non sono previsti posticipi del lunedì, questo perché dopo questo turno avremo il primo infrasettimanale della stagione. Gli orari di oggi sono gli stessi che abbiamo conosciuto nelle due settimane precedenti: alle ore 18:30 si parte dunque con Salernitana Sampdoria e Verona Atalanta, mentre alle ore 20:45 le ultime due partite saranno Fiorentina Napoli e Lecce Empoli. Altra domenica intrigante: la presenza della sfida del Franchi la illumina, ma anche le altre gare sono interessanti.

A Firenze però scopriremo una prima risposta circa i partenopei: dopo aver segnato 9 gol in due partite, finalmente Luciano Spalletti si confronta con un avversario di dimensione europea e potrà dunque avere un valido riscontro circa il suo progetto, detto che l’anno scorso era partito vincendo le prime 7 partite ma poi era comunque arrivato terzo in classifica. La Fiorentina dal canto suo spera di migliorare ulteriormente rispetto alla qualificazione in Conference League dello scorso maggio; è presto per fare bilanci, per il momento concentriamo la nostra attenzione su risultati e classifica di Serie A per questa domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nelle partite che ci forniranno i risultati di Serie A per questa terza giornata è certamente molto bella Verona Atalanta: gli scaligeri sono reduci da tre stagioni davvero brillanti, ma adesso ripetersi non sarà semplice come dimostra l’approccio al campionato, fatto di un punto in due partite pur se l’esordio è avvenuto contro un Napoli già in palla e che ha comunque un livello assolutamente diverso. Tanti punti di domanda c’erano sull’Atalanta, soprattutto dopo aver mancato l’Europa per la prima volta nella gestione di Gian Piero Gasperini.

La Dea però è partita con 4 punti in due partite, ha fermato il Milan campione d’Italia e dunque almeno l’approccio alla nuova Serie A è stato positivo. Da valutare poi se la Salernitana o la Sampdoria otterranno il primo punto in classifica; parlando di graduatoria, il Lecce come le altre due neopromosse entrava nella 3^ giornata ancora a quota 0 e dunque già in affanno, l’Empoli invece si trova ancora senza gol all’attivo avendone soltanto uno segnato, squadra equilibrata e solida che però dà la sensazione di non riuscire a esprimersi offensivamente. Vedremo allora cosa succederà tra poco…

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Salernitana Sampdoria

Ore 18:30 Verona Atalanta

Ore 20:45 Fiorentina Napoli

Ore 20:45 Lecce Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Torino, Roma, Milan, Lazio 7

Napoli, Inter 6

Juventus 5

Atalanta, Fiorentina 4

Sassuolo, Spezia 3

Bologna, Empoli, Salernitana, Udinese, Sampdoria, Verona 1

Cremonese, Lecce, Monza 0











