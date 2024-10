RISULTATI SERIE A: TORNANO DUE BIG!

Si torna subito in campo per i risultati Serie A: stiamo vivendo la decima giornata che si gioca in turno infrasettimanale, dunque mercoledì 30 ottobre sarà il momento di altre quattro partite con la conclusione che arriverà domani. Oggi invece doppio appuntamento alle ore 18:30 con Empoli Inter e Venezia Udinese, e doppio anche alle ore 20:45 con Atalanta Monza e Juventus Parma; dunque vedremo come cambierà una classifica che vede al comando un Napoli impegnato nel tentativo di fuga e che aveva chiuso il turno precedente con 4 punti di vantaggio sull’Inter, ma anche in coda lo scenario è delicato e attenzione soprattutto a Monza e Venezia.

Le due squadre sono reduci dal bel pareggio dell’U-Power Stadium, che ha regalato emozioni ma anche delusione visto che il punto serve a poco; sicuramente ai lagunari che quantomeno hanno agganciato il Lecce, ma forse anche al Monza che sperava di poter fare un importante salto di qualità. Aspettando i risultati Serie A va comunque specificato che la classifica del campionato è ancora particolarmente corta: basta un risultato positivo o negativo per cambiare anche completamente lo scenario delle singole squadre, anche per questo motivo sarà molto interessante valutare cosa succederà oggi nelle quattro partite.

RISULTATI SERIE A: DOPO LO SHOW DI SAN SIRO

Forse il tema più intrigante che ci accompagna nei risultati Serie A per questa decima giornata è il post-San Siro: domenica abbiamo assistito a un grande spettacolo in Inter Juventus, otto gol e due ribaltoni con la rimonta finale dei bianconeri. Certamente tanti errori difensivi che i due allenatori dovranno sistemare (solitamente i campionati si vincono con le difese), ma chi ha visto la partita non può che essersi divertito: da tempo si dice che i risultati Serie A propongano gare poco intense e senza troppe occasioni, finalmente si è disputata una sfida ad altissimi contenuti offensivi e per di più nel derby d’Italia, che sarebbe potuto risultare bloccato.

Parlando invece di campo e risultati, Inter e Juventus hanno perso terreno dal Napoli; la stagione è ancora lunga e forse è giusto dire che i partenopei abbiano avuto un calendario leggermente più favorevole, d’altro canto l’Inter deve sistemare una fase difensiva molto meno impermeabile dello scorso anno e la Juventus non ha risolto tutti i problemi che si portava dietro, al netto della doppia rimonta che può aver portato fiducia. Tra poco dunque sarà il momento di lasciar parlare i campi e scoprire cosa succederà nel mercoledì sera dedicato ai risultati Serie A, non vediamo l’ora che si giochi di nuovo.

RISULTATI SERIE A: 10^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Inter

Ore 18:30 Venezia Udinese

Ore 20:45 Atalanta Monza

Ore 20:45 Juventus Parma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese 16

Milan, Torino 14

Empoli 11

Roma 10

Bologna, Como, Cagliari, Verona 9

Monza, Parma 8

Genoa 6

Venezia, Lecce 5