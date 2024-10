RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VIA AL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie A tornano a farci compagnia già oggi, martedì 29 ottobre 2024, perché nelle prossime ore i tre anticipi in programma faranno iniziare la decima giornata, che ha la particolarità di essere l’unico turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2024-2025. Una giornata dunque decisamente particolare, che farà toccare la doppia cifra al torneo e ci regalerà sicuramente altre indicazioni preziose per la classifica di Serie A, dove si segnala il primo vero tentativo di allungo da parte del Napoli.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE/ Notte fonda Roma, super Fiorentina. Diretta gol live score (27 ottobre 2024)

La citazione della capolista è doppiamente significativa, perché il match-clou di oggi per i risultati Serie A sarà alle ore 20.45 Milan Napoli, una partita sempre affascinante e con una posta in palio già altissima per entrambe le parti. La sfida di San Siro avrà l’onore di essere l’unica in prima serata, ma prima ci saranno altre due partite alle ore 18.30 per aprire la decima giornata, cioè Cagliari Bologna e Lecce Verona, delicate soprattutto in ottica salvezza.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'Atalanta ne fa sei al Verona! Diretta gol live score (oggi 26 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Eccoci allora a spendere qualche ulteriore parola in più su Milan Napoli in sede di presentazione dei risultati Serie A. I rossoneri arrivano dal rinvio del match contro il Bologna, saranno magari più freschi ma sicuramente pesano le polemiche e soprattutto il fatto che due squalifiche di valore (Reijnders e Theo Hernandez) dovranno essere scontate contro la capolista. Per il Milan è comunque una grande occasione di rilancio, ma c’è anche il rischio di ritrovarsi molto lontani dal vertice: a fine ottobre sarà già un bivio per i sogni scudetto dei rossoneri?

Risultati Serie A, classifica/ Vittoria per il Torino, Como ko! Diretta gol live score (oggi 25 ottobre 2024)

In casa Napoli invece il morale è altissimo, anche se la qualità del gioco spesso non ha convinto: anche la vittoria di sabato contro il Lecce non è stata un capolavoro, ma il Napoli di Antonio Conte non prende gol e prima o poi uno riesce a segnarlo. Per ora ciò è stato sufficiente, le prossime tre partite sono contro Milan, Atalanta e Inter e allora ci aspettiamo risposte chiare circa il possibile ruolo dei partenopei come primi favoriti per la conquista dello scudetto.

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 18.30

Cagliari Bologna

Lecce Verona

ore 20.45

Milan Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Atalanta, Lazio, Udinese, Fiorentina 16

Milan, Torino 14

Empoli 11

Roma 10

Bologna, Como, Cagliari, Verona 9

Parma, Monza 8

Genoa 6

Lecce, Venezia 5