RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio si riscatterà? Diretta gol live score 5^ giornata (23 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULLA LAZIO

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A abbiamo già accennato alla Lazio e quindi adesso parliamo della strana stagione dei biancocelesti di Maurizio Sarri, che hanno vinto sul campo del Napoli e anche ottenuto un ottimo pareggio contro l’Atletico Madrid al debutto in Champions League – con pareggio in extremis del portiere Ivan Provedel, ma al termine di un match nel quale la sconfitta non sarebbe stata giusta. Fin qui la parte positiva, il problema è che il colpo a Napoli ha portato gli unici 3 punti nella classifica della Lazio nel nuovo campionato di Serie A.

Al debutto ci fu la rimonta incassata nei minuti finali contro il Lecce, ecco poi alla seconda giornata la doccia gelata della sconfitta casalinga contro il Genoa, infine sabato scorso la sconfitta sul campo della Juventus. L’inseguimento a un posto fra le prime quattro si fa già complicato, stasera per la Lazio l’unico risultato accettabile contro il Monza sarà la vittoria, ma naturalmente i brianzoli proveranno a sfruttare questo momento così complicato per i biancocelesti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI TRE PARTITE!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, sabato 23 settembre 2023: la quinta giornata è iniziata con ben due anticipi già ieri, mentre naturalmente nelle prossime ore ci attendono i tre ormai tradizionali appuntamenti del sabato, con i quali di fatto saremo già alla metà di questo turno (il concetto di anticipi e posticipi è relativo ormai) che si completerà infine con le cinque partite attese domani, per avere la classifica di Serie A senza posticipi al lunedì, perché d’altronde già martedì comincerà il turno infrasettimanale.

Tutto questo premesso, possiamo scoprire adesso che cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda il calendario delle partite che ci daranno i risultati Serie A nel sabato della quinta giornata di campionato: si inizierà alle ore 15.00 con Milan Verona, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Sassuolo Juventus ed infine alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio anche per Lazio Monza, per cui sarà un 23 settembre di sicuro interesse, con tante big in campo nelle prossime ore.

RISULTATI SERIE A: LE DUE GRANDI

Naturalmente anche la Lazio sarà da seguire con massima attenzione, a maggior ragione dopo un inizio di campionato così complicato, ma in copertina per i risultati di Serie A mettiamo Milan e Juventus. I rossoneri avevano cominciato alla grande, poi però è arrivata la tremenda batosta della sconfitta per 5-1 nel derby contro l’Inter, ennesimo pesante rovescio contro i cugini nerazzurri, che naturalmente pesa più dei 3 punti persi per la classifica, che di per sé a settembre non sarebbero un problema. In Champions League è arrivata una risposta buona in termini di gioco, meno per il risultato con il pareggio casalingo per 0-0 contro il Newcastle, ora bisogna tornare alla vittoria sfruttando il turno casalingo contro il Verona, anche se gli scaligeri sono partiti abbastanza bene.

La Juventus invece è lo spauracchio per tutte le rivali di alta classifica e quindi forse ancora più attesa alla prova per i risultati Serie A. I bianconeri non hanno gli impegni nelle Coppe, il che da una parte è un grosso dispiacere ma dall’altro potrebbe essere in realtà alla lunga un grande vantaggio per una squadra che sul campo già nello scorso campionato sarebbe entrata fra le prime quattro e di conseguenza adesso può puntare senza mezzi termini allo scudetto, specie se Federico Chiesa e Dusan Vlahovic canteranno gli alti vertici di rendimento mostrati anche sette giorni fa nella vittoria per 3-1 contro la Lazio. Sì, sarà un sabato di Serie A molto significativo…

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 15.00 Milan Verona

ore 18.00 Sassuolo Juventus

ore 20.45 Lazio Monza

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Lecce 11

Juventus 10

Milan 9

Frosinone 8

Napoli, Torino, Fiorentina, Verona 7

Atalanta 6

Bologna 5

Roma, Genoa, Monza 4

Lazio, Udinese, Sassuolo, Salernitana 3

Cagliari 2

