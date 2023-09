Video/ Juventus Lazio (risultato 3-1) gol e highlights. Risorge Vlahovic (Serie A, 16 settembre 2023)

VIDEO JUVENTUS LAZIO 3-1

La Juventus e Vlahovic risorgono e travolgono una Lazio che recrimina però sull’arbitraggio di Maresca. La Juventus inizia la partita con grande determinazione, cercando subito di imporsi. Al 3′, c’è un grande intervento di Provedel su Kostic, anche se l’azione era viziata da un fuorigioco. Miretti viene ammonito al 10′ per un fallo su Zaccagni, ma nonostante ciò, la Juventus riesce a segnare al 10′. McKennie tiene in gioco il pallone sulla linea laterale di sinistra, anche se le immagini sono un po’ controverse, e crossa per Vlahovic che segna alle spalle di Provedel. La Lazio cerca di reagire e al 24′ crea una grande occasione da gol con Kamada, ma Szczesny riesce a respingere il tiro. Tuttavia, la Juventus segna di nuovo al 26′, quando Chiesa gira in rete un pallone sul vertice sinistro dell’area di rigore.

Nonostante il doppio svantaggio, la Lazio cerca di riorganizzarsi e Luis Alberto gioca come regista offensivo. Kamada cerca di togliere riferimenti alla difesa bianconera ma senza successo. Miretti va vicino al terzo gol al 39′ ma Szczesny riesce a respingere. La Lazio inizia il secondo tempo con dei cambi, ma la Juventus ha subito due occasioni per segnare di nuovo al 3′, con Provedel che si fa notare con delle parate importanti. La Lazio non molla e al 19′ torna in partita con un gol di Luis Alberto dal limite dell’area. Tuttavia, la Juventus risponde subito al 22′ con Vlahovic, che firma la sua doppietta personale. La partita si conclude sul punteggio di 3-1 per la Juventus, che sale a 10 punti in classifica, dietro solo all’Inter capolista che marcia ancora a punteggio pieno.

VIDEO JUVENTUS LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Max Allegri vede una Juventus di nuovo in grado di lottare per il vertice: “Buona partita contro un’ottima squadra. Tornare a vincere davanti ai nostri tifosi era importante, c’era una bella armonia allo stadio. Bisogna pensare a lavorare giorno dopo giorno e non a grandi cose, il nostro obiettivo è rientrare tra le prime quattro. Era importante perché era uno scontro diretto, dispiace per il gol preso però abbiamo avuto l’opportunità di vedere la reazione della squadra a quel gol e siamo stati bravi. Tutta la squadra, c’è chi era in ottima condizione e chi un po’ in ritardo. Però era importante volere la vittoria, ho chiesto di restare nella partita, si poteva uscire, abbiamo iniziato bene. Abbiamo avuto occasioni e quando sembrava tutto liscio abbiamo subito gol. Fatta una buona partita con e senza palla”.

Silenzio stampa assoluto per la Lazio: né Maurizio Sarri né i calciatori hanno parlato nel dopogara, ai biancazzurri non è andato giù il metro arbitrale di Maresca e soprattutto la decisione del VAR di non soffermarsi sul fallo laterale reclamato in occasione del primo gol di Vlahovic. Un’anomalia effettivamente considerando che le immagini televisive sono state interpretate sui fermo immagine e non attraverso le telecamere del VAR. In più nella stessa azione la Lazio aveva reclamato un fallo su Immobile: il DS Fabiani ha imposto il silenzio stampa considerando la tensione accumulata anche per altri episodi relativi alle partite contro Genoa e Napoli.

