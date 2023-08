RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 1^ giornata, ecco la nuova Juventus! Diretta gol live score (20 agosto 2023)

RISULTATI SERIE A: LA NUOVA JUVENTUS

Scoprendo i temi principali di questa domenica dedicata ai risultati di Serie A, dobbiamo anche parlare della Juventus: i bianconeri si trovano in una situazione simile a quella di 12 anni fa, vale a dire una stagione in cui non giocheranno le coppe europee. Ancora una volta è stato settimo posto, ma lo scorso maggio solo in virtù della penalizzazione: diversamente, la Juventus si sarebbe qualificata per la Champions League. Invece, non sarà nemmeno Conference League per l’esclusione decisa dalla Uefa: Massimiliano Allegri dunque riparte sostanzialmente da zero.

Se nel 2011 il grande arrivo era stato quello di Antonio Conte, oggi la Vecchia Signora ha salutato il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. All’epoca però la campagna acquisti della Juventus aveva compreso nomi quali Andrea Pirlo, Arturo Vidal e Mirko Vucinic, poi rivelatisi decisivi per l’apertura dello straordinario ciclo dei nove scudetti e le due finali di Champions League. Oggi i soli arrivi rispondono a Timothy Weah e Facundo Gonzalez, che almeno sulla carta non sembrano poter dare chissà quale svolta alla squadra. La Juventus dovrà insomma aggredire i risultati di Serie A soprattutto sul piano di voglia, mentalità e riscatto: a Udine cominceremo ad avere le nostre risposte, per quanto prematuro sia fornirne… (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUE LA 1^ GIORNATA!

Prosegue il fine settimana dedicato ai risultati di Serie A: l’antipasto di ieri ci ha raccontato della prima giornata di campionato, domenica 20 agosto si torna in campo con altre quattro partite e gli stessi orari. Nel dettaglio: alle ore 18:30 ecco le prime due gare con Roma Salernitana e Sassuolo Atalanta, alle ore 20:45 le altre due partite saranno Lecce Lazio e Udinese Juventus. Se quest’ultimo match apre il campionato per la terza volta nelle ultime otto stagioni, saranno molto interessanti anche gli altri tre incroci: siamo solo all’inizio, dunque per i risultati di Serie A certamente non possiamo dire ancora molto.

Bisogna rifarsi a quanto visto nelle amichevoli estive, che in ogni caso non danno indicazioni certe e solidissime, e poi a quanto accaduto nella passata stagione: sarà particolarmente interessante assistere agli esordi di Atalanta e Roma, e ovviamente a quello di una Juventus ridimensionata e ferita dalla penalizzazione che ha impedito la qualificazione in Champions League, mentre l’esclusione dalla Conference League potrebbe non essere necessariamente un male. Staremo a vedere: anticipando la domenica sera, vediamo per i risultati di Serie A quali potrebbero essere altri temi in uscita da questa 1^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco i risultati di Serie A torneranno a farci compagnia e dunque si toglieranno i veli ad altre otto squadre impegnate nel massimo campionato. Sotto i riflettori come già detto ci sono Atalanta, Roma e Juventus: le prime due quest’anno giocheranno in Europa League con la Dea che dovrà fare fronte a qualche cessione illustre ma è tornata a vivere le competizioni Uefa dopo una stagione di pausa, sarà questo l’ottavo anno di Gian Piero Gasperini in panchina e vedremo quello che succederà ad un Atalanta che da parecchio tempo non si può più considerare sorpresa, non con tre qualificazioni consecutive in Champions League.

La Roma, dopo due finali europee in altrettante stagioni – avendo anche messo in bacheca il primo trofeo internazionale nella storia – cerca l’ulteriore passo in avanti: significa nel concreto entrare nelle prime quattro della classifica di Serie A e provare ad andare ancora una volta in fondo all’Europa League, da questo punto di vista la conferma di José Mourinho è una garanzia. La Juventus? Annata difficile da giudicare a bocce ferme: è rimasto Massimiliano Allegri ma il calciomercato ha registrato pochissime operazioni, chissà che la voglia di rivalsa possa rappresentare un plus per i bianconeri nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 1^ GIORNATA

Ore 18:30 Roma Salernitana

Ore 18:30 Sassuolo Atalanta

Ore 20:45 Lecce Lazio

Ore 20:45 Udinese Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Fiorentina, Napoli, Inter, Verona 3

Atalanta, Bologna, Cagliari, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona, Frosinone, Monza, Genoa 0











