Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE A: PROSEGUE IL TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie A ci fanno proseguire nell’analisi del turno infrasettimanale: si gioca ancora per la 10^ giornata e mercoledì 27 ottobre assisteremo a sei partite, con due (Juventus Sassuolo e Udinese Verona) che fungeranno da ideali anticipi per poi lanciarci verso la fascia oraria delle ore 20:45, nella quale si giocheranno Cagliari Roma, Empoli Inter, Lazio Fiorentina e Sampdoria Atalanta. Dovremo aspettare domani per scoprire se il Napoli prolungherà la sua striscia positiva, ma intanto non ci possiamo lamentare perchè oggi abbiamo parecchia carne al fuoco, con alcune squadre che cercano riscatto e altre che vogliono la conferma.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vincono Milan e Salernitana

Forse il vero big match di questo turno infrasettimanale, ce lo dice la classifica di Serie A ma anche la storia, è rappresentato da Lazio Fiorentina; in campo avremo però alcune big in Juventus, Inter e Roma senza dimenticarsi dell’Atalanta, e allora prima di scoprire quali saranno i risultati di Serie A per questa 10^ giornata (inaugurata come ricorderete da ben tre anticipi del martedì) dobbiamo fare qualche analisi approfondita andando a valutare alcune situazioni in primo piano, naturalmente partendo da quello che abbiamo visto fino a questo momento nel massimo campionato di calcio, che continua a essere entusiasmante.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby d'Italia è pari! Dybala riprende l'Inter

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie A per questo mercoledì dedicato alla 10^ giornata sarà interessante scoprire come ripartiranno Inter e Juventus, che si sono divise la posta nel derby d’Italia: i nerazzurri non vincono da due giornate mentre i bianconeri hanno prolungato a 6 la serie di partite senza sconfitte, ma è anche vero che Massimiliano Allegri è entrato nel turno infrasettimanale con 10 punti di ritardo dal tandem in vetta e non può più perdere altro terreno. Chi affronta aria di crisi è senza dubbio la Lazio, se non altro perchè Maurizio Sarri ha incassato 7 gol nelle ultime due trasferte e la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Milan in testa aspettando il Napoli

La Fiorentina che arriverà allo stadio Olimpico sarà agguerrita e rinfrancata dalla brillante vittoria centrata sul Cagliari, sapendo comunque che bisognerà ancora viaggiare per arrivare a giocarsi le posizioni europee. Lo stesso vale per il Sassuolo che è decisamente più indietro in classifica; tra le squadre che non hanno ancora inserito le marce alte troviamo l’Atalanta, che rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni è partita con il freno a mano tirato e ha già perso qualche occasione per spiccare il volo (si veda l’ultimo pareggio casalingo contro l’Udinese), ma la Sampdoria al netto della vittoria di settimana scorsa sta facendo fatica. Queste le principali analisi, altre le faremo a breve e il resto come sempre ce lo dirà il campo…

RISULTATI SERIE A: 10^ GIORNATA

ore 18:30 Juventus Sassuolo

ore 18:30 Udinese Verona

ore 20:45 Cagliari Roma

ore 20:45 Empoli Inter

ore 20:45 Lazio Fiorentina

ore 20:45 Sampdoria Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Milan 28

Napoli 25

Inter 18

Roma 16

Atalanta, Juventus, Fiorentina 15

Lazio 14

Bologna, Empoli 12

Verona, Torino, Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Spezia, Venezia 8

Genoa, Salernitana 7

Cagliari 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA