Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (12^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON VENEZIA ROMA!

Prima della sosta, c’è tempo di un ultimo appuntamento con i risultati di Serie A: domenica 7 novembre prosegue il programma della 12^ giornata, e possiamo già dire che Milan Inter sarà il piatto forte del giorno perché il derby della Madonnina ci farà compagnia alle ore 20:45, come posticipo serale. Prima, avremo altre cinque partite: Venezia Roma è il lunch match delle ore 12.30, doppia sfida alle ore 15:00 con Sampdoria Bologna e Udinese Sassuolo e due gare anche alle ore 18:00, quando si giocheranno Lazio Salernitana e Napoli Verona.

Poi, come detto, avremo il turno di pausa: le squadre potranno respirare al netto – ovviamente – dei giocatori convocati in nazionale che renderanno complesso, per qualche allenatore, preparare i prossimi impegni, e per noi sarà magari il tempo di fare qualche bilancio visto che siamo ormai a un terzo del campionato. Intanto però sarà interessante scoprire quello che succederà nei risultati di Serie A attesi per questa domenica, e allora proviamo a presentarne i temi principali dando naturalmente uno sguardo alla classifica del torneo.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora i risultati di Serie A tornare a farci compagnia: domenica all’insegna del derby, che potrebbe consegnare al Milan una fuga importante nei confronti dei cugini (in caso di vittoria i rossoneri salirebbero addirittura a +10) confermando ancor più quei propositi di scudetto che adesso si trasformano in obiettivi concreti, perché con 10 vittorie e un pareggio è evidente che non ci si possa più nascondere dietro il “prossimo anno” e la crescita con libertà dal traguardo raggiunto, ma si debba per forza provare ad arrivare davanti a tutti.

Vincesse l’Inter, chiaramente il distacco diventerebbe molto meno ampio e la Beneamata si reinserirebbe del tutto nella corsa; da valutare l’operato della squadra di Simone Inzaghi, ancora piuttosto ondivaga ma tutto sommato positiva, come la Roma che però deve riscattare il ko interno contro il Milan. Da vedere poi Lazio Salernitana: i granata hanno rischiato di non iscriversi alla Serie A visto che la società è controllata dalla famiglia Lotito, alla fine l’allarme è rientrato e ora i campani giocano una partita a suo modo speciale, peraltro anche molto importante visto che la penultima posizione nella classifica di Serie A obbliga la squadra a cercare punti in ogni partita.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

Ore 12:30 Venezia Roma

Ore 15:00 Sampdoria Bologna

Ore 15:00 Udinese Sassuolo

Ore 18:00 Lazio Salernitana

Ore 18:00 Napoli Verona

Ore 20:45 Milan Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 31

Inter 24

Atalanta 22

Roma 19

Lazio, Fiorentina, Juventus 18

Empoli 16

Verona, Bologna, 15

Torino, Sassuolo 14

Udinese, Spezia 11

Genoa, Sampdoria, Venezia 9

Salernitana 7

Cagliari 6



