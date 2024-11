RISULTATI SERIE A: LA STORIA SI RIPETE?

Lo abbiamo già accennato, ma nei risultati Serie A c’è un dato importante che possiamo prendere in considerazione: come detto, il Milan che ha vinto al Santiago Bernabeu era una squadra con le spalle al muro e un Paulo Fonseca già sulla graticola per un’altra volta, esattamente come accaduto alla vigilia del derby contro l’Inter al quale il Milan arrivava avendo perso in casa contro il Liverpool, in Champions League, e con appena 5 punti in quattro giornate di campionato, pareggiando in casa contro il Torino con partita recuperata in extremis e sconfitta sul campo del Parma, e un 4-0 al Venezia che non aveva sistemato le cose.

Vinto il derby, si pensava che il Milan potesse volare: invece i rossoneri avevano perso con onore a Leverkusen ma poi molto peggio a Firenze, cadendo in casa contro il Napoli e raccogliendo una striminzita vittoria sul campo del Monza, così come a San Siro contro l’Udinese. Scenario decisamente simile ed ecco che il Milan ha fatto la grande impresa al Santiago Bernabeu; adesso bisognerà vedere se finalmente Paulo Fonseca riuscirà ad avere maggiore costanza nei suoi risultati oppure se la storia si ripeterà, tra poco cominceremo ad averne una prova con la trasferta della Unipol Domus contro un Cagliari affamato di punti. (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO MILAN E JUVENTUS!

I risultati Serie A ci consegnano tre partite per la dodicesima giornata, sabato 9 novembre si torna in campo per proseguire un turno che ha già avuto il suo inizio addirittura giovedì, va infatti ricordato che tra una settimana avremo la sosta per le nazionali e dunque non si giocherà di lunedì. Oggi si parte come di consueto alle ore 15:00 con Venezia Parma, poi ci sposteremo alla Unipol Domus e alle ore 18:00 seguiremo Cagliari Milan, la chiusura è dedicata al derby della Mole perché alle ore 20:45 si gioca Juventus Torino, dunque un quadro molto interessante che ci presenta anche due squadre reduci dagli impegni in Champions League.

A tale proposito sotto i riflettori non può che finire il Milan, che ha timbrato la straordinaria impresa al Bernabeu; una vittoria che per il momento e il modo in cui è maturata appare molto simile a quella nel derby, adesso i tifosi rossoneri si augurano ovviamente che il seguito non sia lo stesso, perché dopo aver battuto l’Inter la squadra di Paulo Fonseca si è seduta ed è andata incontro a un periodo complicato, tanto che ora deve recuperare un po’ di terreno rispetto alle avversarie che sono in corsa per lo scudetto. Vedremo dunque quello che succederà tra poche ore nei risultati Serie A per questo sabato.

RISULTATI SERIE A: DALLA CHAMPIONS AL CAMPIONATO

Con i risultati Serie A si passa dunque dall’Europa al campionato, per la precisione dalla Champions League perché in campo oggi troviamo anche la Juventus: i bianconeri hanno pareggiato a Lille, risultato non ottimo ma prestazione totalmente diversa rispetto a quella contro lo Stoccarda. Al Pierre Mauroy abbiamo assistito a una Juventus arrembante e che ha provato in tutti i modi a vincere la partita, ha avuto un’ottima reazione allo svantaggio e in generale esce con segno positivo e tanti rimpianti, adesso però bisogna rimettere la testa sui risultati Serie A perché il Napoli è distante solo 4 punti, ma in mezzo ci sono ben quattro squadre.

In questo momento insomma la Juventus non sarebbe qualificata alla prossima Champions League; così anche il Milan che rispetto ai bianconeri si trova a -4, i rossoneri come detto hanno sempre il problema di confermare le loro grandi prove perché battere le big servirebbe a poco se poi non dovessero arrivare risultati contro avversarie più abbordabili. Paulo Fonseca ha provato a spiegare la cosa ma è chiaro che ci aspetta che il Milan vinca altri tipi di partite; per esempio quella di oggi pomeriggio a Cagliari, contro una squadra totalmente invischiata nella lotta per non retrocedere e rispetto alla quale il Milan è nettamente superiore.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

Ore 15:00 Venezia Parma

Ore 18:00 Cagliari Milan

Ore 20:45 Juventus Torino

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 25

Inter 24

Atalanta, Fiorentina, Lazio 22

Juventus 21

Milan 17

Udinese 16

Bologna, Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Verona 12

Como, Genoa 10

Parma, Cagliari, Lecce 9

Monza, Venezia 8