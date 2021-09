Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite, 12 settembre

RISULTATI SERIE A, SI INIZIA CON SAMPDORIA-INTER

Sarà una domenica di grandi emozioni con i risultati Serie A di altre sei partite che sono in programma nelle prossime ore per la terza giornata del massimo campionato di calcio, che torna protagonista dopo la sosta per le Nazionali. Andiamo allora subito a scoprire quali saranno gli orari di tutti gli incontri che naturalmente andranno a rendere più completa anche la classifica Serie A in base agli effetti che si avranno dai risultati innanzitutto di Sampdoria Inter, che alle ore 12.30 sarà il primo lunch match della nuova stagione – dobbiamo infatti notare che da questo turno iniziano gli orari “normali”, dopo gli appuntamenti tutti fra il tardo pomeriggio e la sera nelle due precedenti giornate disputate ad agosto.

Avremo dunque per la prima volta anche tre partite alle ore 15.00 della domenica pomeriggio, quando i risultati Serie A ci offriranno Cagliari Genoa, Spezia Udinese e Torino Salernitana. Pur essendo appena alla terza giornata, potremmo parlare di un pomeriggio già all’insegna delle sfide salvezza per molte squadre, mentre alle ore 18.00 san Siro ci offrirà il big-match Milan Lazio ed infine alle ore 20.45 il posticipo di prima serata sarà Roma Sassuolo, mentre ricordiamo che ci sarà anche un posticipo al lunedì, cioè Bologna Verona.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A attesi dalle partite di oggi, spendiamo dunque adesso qualche parola in più sulla partita che abbiamo identificato come big-match, cioè naturalmente Milan Lazio. I rossoneri di Stefano Pioli e i biancocelesti di Maurizio Sarri sono entrambi a punteggio pieno nella classifica di Serie A con due vittorie su altrettante partite disputate.

Il Milan ha vinto sul campo mai facile della Sampdoria e poi ha ottenuto un netto successo casalingo contro il Cagliari, mentre la Lazio ha disputato due partite molto simili nell’andamento contro Empoli e Spezia: due volte in svantaggio dopo pochi minuti, i biancocelesti hanno saputo rimontare ed ottenere due successi piuttosto larghi, soprattutto contro lo Spezia. Ovviamente però giocare contro il Milan al Meazza sarà un test molto più significativo per il nuovo corso di mister Sarri, che dal canto suo metterà alla prova le ambizioni di un Milan che nel nuovo campionato sogna il tricolore. Insomma, ne vedremo delle belle oggi nel tardo pomeriggio a Milano…

RISULTATI SERIE A, 3^ GIORNATA: ORARI E PARTITE

Ore 12.30

Sampdoria Inter

Ore 15.00

Cagliari Genoa

Spezia Udinese

Torino Salernitana

Ore 18.00

Milan Lazio

Ore 20.45

Roma Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 9

Lazio, Inter, Roma, Milan, Fiorentina 6

Udinese, Sassuolo, Bologna, Atalanta 4

Empoli, Venezia 3

Juventus, Sampdoria, Cagliari, Spezia 1

Verona, Torino, Salernitana, Genoa 0



