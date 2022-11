RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La rivelazione Salernitana, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA RIVELAZIONE

Con 17 punti in classifica, la Salernitana gioca giustamente il ruolo della rivelazione nei risultati di Serie A: abbiamo ancora negli occhi la miracolosa salvezza della passata stagione, ma la realtà è che i campani sono riusciti anche quest’anno a fare un salto avanti e, con una squadra praticamente trasformata in sede di calciomercato, si stanno mantenendo nella metà alta della classifica al riparo da brutte sorprese. Non c’è un vero momento di questo campionato in cui la Salernitana abbia realmente svoltato: sconfitta di misura dalla Roma all’esordio, ha poi infilato cinque risultati utili (anche se con una sola vittoria) fermando la Juventus all’Allianz Stadium (era in vantaggio 2-0).

Poi ha perso due volte contro Lecce e Sassuolo – incassando cinque gol al Mapei Stadium – ma nelle ultime cinque partite ha infilato 10 punti battendo Verona, Spezia e Lazio (grande successo all’Olimpico, contro una squadra che non prendeva gol da oltre 500 minuti) e cedendo solo di fronte all’Inter. Parliamo insomma di una squadra che ha perso solo 4 volte, ha segnato la bellezza di 18 gol e in casa viaggia con 11 punti in 7 partite: l’orizzonte rimane ancora la salvezza, ma intanto la Salernitana si sta togliendo belle soddisfazioni e chissà cosa succederà oggi contro la Fiorentina nei risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A ROMA E INTER!

Abbiamo un altro ricco appuntamento con i risultati di Serie A: mercoledì 9 novembre prosegue la 14^ giornata e, aspettando i due posticipi che chiuderanno il turno infrasettimanale, vivremo oggi cinque partite. Le prime due sono alle ore 18:30 e si tratta di Lecce Atalanta e Sassuolo Roma; alle ore 20:45 sarà poi la volta di Fiorentina Salernitana, Inter Bologna e Torino Sampdoria. Tavola apparecchiata, e noi siamo pronti a raccontare questi match e scoprire come cambierà la classifica di un campionato che sta per fermarsi: si giocherà ancora nel weekend, e poi arriverà la lunga sosta per i Mondiali.

Un tema di cui come detto è giusto parlare, ma a bocce ferme è realmente difficile capire come la Coppa del Mondo giocata in autunno influirà concretamente sulla situazione: per il momento ci possiamo limitare a registrare una fuga del Napoli sulle rivali, le difficoltà dell’Inter nei big match, il Milan che comunque non perde terreno e, in coda e parlando delle gare di oggi, il Lecce che prova a scavare il solco sulle inseguitrici. Vedremo cosa succederà tra poche ore, quando i risultati di Serie A torneranno a farci compagnia; intanto continuiamo la nostra analisi sui temi principali di questo mercoledì che è dedicato alla 14^ giornata, e che potrà dirci ancora molto.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere il mercoledì dei risultati di Serie A: tre le big in campo, e tutte devono riscattarsi dopo aver perso la loro sfida diretta. L’Atalanta, che gioca per prima, è caduta a Bergamo contro il Napoli che pur privo di Kvaratskhelia ha mostrato a tutti quale sia il suo passo attuale; la Roma ha perso il derby contro la Lazio in maniera beffarda, a causa di un singolo episodio, e in questo modo è stata scavalcata dai biancocelesti in classifica; l’Inter infine ha subito la legge di una Juventus in crescita e ha perso ancora una volta una sfida diretta, tema cruciale per Simone Inzaghi in una stagione in cui nelle prime 13 giornate la sua squadra è già caduta cinque volte.

Per il resto, sarà interessante vedere se Ivan Juric riuscirà a risollevare il suo Torino contro una Sampdoria che nonostante l’arrivo di Dejan Stankovic resta in zona retrocessione; del Lecce abbiamo detto, in Fiorentina Salernitana i viola vogliono operare il sorpasso ai danni dei campani che continuano a stupire, perché sono entrati nella 14^ giornata con il nono posto in classifica e 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I viola però stanno bene e lo hanno dimostrato vincendo le ultime due trasferte, dunque attenzione a quello che potrà succedere al Franchi…

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 18:30 Lecce Atalanta

Ore 18:30 Sassuolo Roma

Ore 20:45 Fiorentina Salernitana

Ore 20:45 Inter Bologna

Ore 20:45 Torino Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Milan 30

Lazio, Atalanta 27

Juventus, Roma 25

Inter, Udinese 24

Salernitana, Torino 17

Fiorentina, Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Spezia 10

Lecce 9

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5











