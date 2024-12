RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: BIG MATCH A FIRENZE!

Grande spettacolo con i risultati Serie A di domenica 1 dicembre: se ieri il focus era stato in particolare sulla corsa alla salvezza, oggi per la 14^ giornata ci si concentra sulla lotta scudetto perché, dopo Udinese Genoa che è il lunch match delle ore 12:30, ogni singola partita delle cinque in programma vedrà coinvolta una squadra tra le prime sei della classifica, e naturalmente a spiccare è il big match Fiorentina Inter che va in scena alle ore 18:00. Per il resto invece gli appuntamenti con i risultati Serie A sono Parma Lazio che sarà la sfida del primo pomeriggio alle ore 15:00, allo stesso orario avremo la capolista in Torino Napoli e poi ecco che alle ore 20:45 si giocherà Lecce Juventus.

Dunque uno scenario fantastico in questi risultati Serie A, e inevitabilmente la classifica potrebbe cambiare in maniera sostanziale; stiamo vedendo una lotta scudetto davvero intrigante dalla quale ultimamente si è leggermente staccata la Juventus, costretta al pareggio a San Siro ma soprattutto in piena emergenza sul piano degli infortuni, da questo punto di vista potrebbe arrivare un bel rischio al Via del Mare dove il Lecce di Marco Giampaolo è rinfrancato dalla fondamentale vittoria di Venezia, e potrebbe giocare uno scherzetto ai bianconeri che sono anche stanchi per la trasferta di Birmingham in Champions League. Vedremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA LOTTA SCUDETTO

Appassionante dunque la lotta scudetto nei risultati Serie A: naturalmente chi spera di approfittarne è il Napoli, che si è messo davanti a tutti e che ha colto un importante successo contro la Roma, Antonio Conte è una garanzia nelle situazioni di battaglia punto a punto e ha già dimostrato di saper tirare fuori il carattere giusto dai suoi giocatori, il Napoli è una squadra totalmente rivoltata rispetto allo scorso anno e forse non ci ha nemmeno fatto vedere le sue cose migliori, oggi bella occasione contro un Torino che ha i tifosi in contestazione e sul campo non riesce a esprimersi come all’inizio della stagione.

Attenzione però a Fiorentina e Lazio, che in questi risultati Serie A sono le vere sorprese: i viola ovviamente lancerebbero un grande segnale a tutto il campionato se dovessero riuscire a battere l’Inter, i biancocelesti invece affrontano una trasferta ostica a Parma ma dalla loro parte hanno l’entusiasmo, il fatto di avere ben poco da perdere e soprattutto un Marco Baroni che ancora una volta ha fatto vedere di saper tirare fuori il meglio da una rosa che in molti dicevano peggiorata, forse è davvero così ma l’allenatore fiorentino sta in realtà facendo grandissime cose, e intanto già stasera potrebbe ritrovarsi primo in classifica. Lo scopriremo tra poco, quando i campi forniranno i loro verdetti…

RISULTTI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Genoa

Ore 15:00 Parma Lazio

Ore 15:00 Torino Napoli

Ore 18:00 Fiorentina Inter

Ore 20:45 Lecce Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29

Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio 28

Juventus 25

Milan 19

Bologna 18

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Roma 13

Parma, Verona, Lecce 12

Cagliari, Genoa 11

Como 10

Monza 9

Venezia 8