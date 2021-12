Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite, 15^ giornata

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NEL VIVO DELLA 15^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A: dopo gli anticipi occorsi ieri, ecco che entriamo nel vivo della 15^ giornata di campionato e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Dopo tutto oggi sono attese un po’ tutte le big del primo campionato nazionale e benchè pure non sian previsti oggi particolari scontri al vertice, pure siamo sicuri che le sfide in programma ci faranno emozionare: sarà un turno infrasettimanale certo da non perdersi.

Vediamo allora subito quali saranno gli incontri in calendario: programma alla mano in questo mercoledì riservato ai risultati della Serie A, vediamo che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.30 con l’incontro al Dall’Ara tra Bologna e Roma: alla medesima ora spazio per Inter-Spezia, con i nerazzurri di ritorno a San Siro dopo l’ottimo successo occorso lo scorso fine settimana con il Venezia. Solo alle ore 20.45 sarà spazio per la sfida tra Genoa e Milan, match che vedrà protagonista sulla panchina rossoblu ex l’idolo rossonero Andriy Shevchenko: alla medesima ora avrà inizio Sassuolo-Napoli, con i neroverdi motivata a far capitolare un’altra big, dopo il successo occorso sul Milan pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Presentando questo mercoledì riservato ai risultati della Serie A, dobbiamo ora fare focus anche alla classifica del primo campionato per capire anche il valore dei tre punti messi in palio in questa particolare 15^ giornata. Come abbiamo detto prima, non sono attesi oggi gran scontro al vertice, ma tutte le big del campionato pure saranno chiamare in causa: lo sarà la capolista Napoli, che dopo aver regolato la Lazio per 4-0 solo domenica scorsa, cerca la fuga solitaria in vetta, partendo da ben 35 punti a tabella. Attenzione allora a Milan e Inter, già all’inseguimento con 3 e 4 punti da recuperare sui campani, come pure alla Roma, che dopo aver inanellato la ottava vittoria della stagione ai danni del Torino, cerca oggi la riconferma in campo col Genoa e una posizione salda entro la zona UEFA della classifica.

Nella 15^ giornata di campionato pure saranno questi tre punti pesantissimi per il Bologna, che con 21 punti potrebbe oggi agganciare la top six della classifica del campionato della Serie A: ma pure varranno molto anche per lo Spezia, che dopo due sconfitte di fila, spera oggi di evitare la zona rossa della classifica di campionato, puntano all’impresa contro i campioni d’Italia in carica, contro ogni pronostico. Insomma, classifica alla mano, vediamo che per tutti in questa 15^ giornata di Seria A potrebbe rivelarsi fondamentale: non resta che vedere che ci dirà il campo in tal senso.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

Ore 18:30 Bologna-Roma

Ore 18:30 Inter-Spezia

Ore 20:45 Genoa-Milan

Ore 20:45 Sassuolo-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 32

Atalanta, Inter 31

Roma 25

Fiorentina,Juventus 24

Lazio, Bologna 21

Verona 20

Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17

Udinese, Sampdoria, Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8



