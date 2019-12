Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (16^ giornata)

Con i risultati di Serie A siamo arrivati alla 16^ giornata, come di consueto inaugurata dai tre anticipi del sabato: ora si giocano le sei partite di domenica 15 dicembre e, rispetto all’ultimo turno, torna anche il Monday Night che era invece “saltato” settimana scorsa per il big match del venerdì sera. Alle ore 12:30 la solita partenza con il lunch match è garantita da Verona Torino; alle ore 15:00 il tris di gare pomeridiane sarà coperto da Bologna Atalanta, Juventus Udinese e Milan Sassuolo mentre alle ore 18:00 avremo il primo posticipo con Roma Spal. La serata prevede una sempre interessante Fiorentina Inter, alle ore 20:45, poi come detto l’ultima sfida del lunedì che sarà lo spareggio Champions League (per dirla così) Cagliari Lazio. Sarà molto interessante scoprire quali saranno i risultati che matureranno e come cambierà di conseguenza la classifica di Serie A, intanto possiamo fare un breve ragionamento sulle partite che ci aspettano.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Il primo tema all’ordine del giorno per i risultati di Serie A è la lotta scudetto, che da sabato scorso coinvolge a pieno titolo anche la Lazio: battendo la Juventus i biancocelesti si sono portati a -3 dai bianconeri confermando i 5 punti da recuperare all’Inter. Il turno è favorevole ai campioni d’Italia vista la partita interna contro l’Udinese, ma la Fiorentina che ospita l’Inter arriva da quattro sconfitte consecutive e non va dimenticato che la Juventus ha pareggiato contro il Sassuolo l’ultima partita casalinga; la Lazio inoltre ha vinto le ultime sette e vuole volare sulle ali di questo entusiasmo pur dovendo andare alla Sardegna Arena, sul campo di un Cagliari che non ha intenzione di mollare come dimostrato dalle ultime due, straordinarie, rimonte. Interessante vedere se arriverà il terzo successo in fila per il Milan, e se la Roma terrà un passo da Champions League: entrambe le big hanno una giornata nel loro stadio e dovranno necessariamente fare risultato, così anche l’Atalanta che, galvanizzata dalla strepitosa qualificazione agli ottavi di Champions League, vuole vincere a Bologna per provare a rientrare nelle prime quattro della classifica.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: 16^ GIORNATA

ore 12:30 Verona Torino

ore 15:00 Bologna Atalanta

ore 15:00 Juventus Udinese

ore 15:00 Milan Sassuolo

ore 18:00 Roma Spal

ore 20:45 Fiorentina Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari, Roma 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli 21

Torino, Milan 20

Verona 18

Bologna, Fiorentina 16

Sampdoria, Sassuolo, Lecce, Udinese 15

Brescia 13

Genoa 11

Spal 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA