Atalanta si qualifica se…/ Champions League, i risultati utili con lo Shakhtar

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League? Clamorosamente può ancora farlo: il verdetto a partire dalle ore 18:55 di mercoledì 11 dicembre, quando la Dea scenderà in campo alla OSK Metalist Arena per sfidare lo Shakhtar Donetsk. Diciamo subito che la situazione nel gruppo C fa registrare la squadra di Gian Piero Gasperini all’ultimo posto, con 4 punti; ne ha 6 la formazione ucraina e nel mezzo, attualmente terza e “qualificata” in Europa League, troviamo la Dinamo Zagabria. Già così appare chiaro il fatto che all’Atalanta serva un solo risultato, ovvero la vittoria: sono soltanto i tre punti a consentire agli orobici di operare il sorpasso ai danni dello Shakhtar, ma poichè attualmente i nerazzurri sono ultimi c’è bisogno di mettere la testa davanti anche alla Dinamo Zagabria: qui allora entra in gioco la partita che i croati giocano in contemporanea al Maksimir, contro il Manchester City. Gli inglesi sono già agli ottavi e certi del primo posto nel girone: potrebbero schierare tante seconde linee ma restano pur sempre una squadra decisamente superiore a quella balcanica. Dunque, se l’Atalanta dovesse battere lo Shakhtar avrebbe bisogno che la Dinamo non vinca contro il City: in questo modo sorpasserebbe entrambe le squadre, e volerebbe clamorosamente al prossimo turno.

ATALANTA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI

Dunque l’Atalanta cerca una qualificazione agli ottavi di Champions League che sarebbe epocale, soprattutto per come era iniziato il gruppo C: tre sconfitte in altrettante partite, per centrare finalmente il primo punto nella storia di questa competizione la Dea ha dovuto aspettare la quarta gara, quella di San Siro contro il Manchester City. E’ come se Gasperini e i suoi ragazzi avessero imparato dall’esperienza: incassati 4 gol a Zagabria hanno costantemente migliorato e si sono presi la rivincita sui croati, rimettendosi in corsa. Tuttavia la vittoria del Meazza è arrivata per 2-0, cosa che dunque permette alla Dinamo di pareggiare e qualificarsi anche se l’Atalanta dovesse vincere in Ucraina; per di più dobbiamo dire che, al netto dei grandi meriti degli orobici nel tenere viva la fiammella della speranza, la squadra sarebbe stata eliminata con una giornata di anticipo se in Croazia non fosse accaduto il miracolo, vale a dire una rimonta da 1-3 a 3-3 operata dallo Shakhtar nei minuti di recupero. Quello è il risultato che permette a Gasperini di crederci, e l’ipotesi di vedere l’Atalanta qualificata agli ottavi di Champions League non è certo peregrina…

