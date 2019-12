Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (17^ giornata)

I risultati di Serie A per la 17^ giornata, relativi a domenica 22 dicembre, ci presentano un calendario ridotto: la Supercoppa che viene disputata oggi ha fatto anticipare la Juventus mercoledì mentre la Lazio sarà in campo addirittura a febbraio e, considerando che a Firenze si è giocato venerdì sera, sono quattro le partite cui assisteremo. Restano fissi gli appuntamenti con il lunch match delle 12:30 che sarà la gustosissima Atalanta Milan, e con il posticipo delle ore 20:45 che prevede per questo turno Sassuolo Napoli; non avremo invece la partita delle ore 18:00 e nella fascia oraria delle 15:00 gli appuntamenti saranno soltanto due, vale a dire Lecce Bologna e Parma Brescia. Il fatto che si giochino meno partite non significa necessariamente che questa giornata di Serie A sarà meno bella o più povera di spunti; andiamo subito a valutare quello che potrebbe succedere in campo, quali siano i temi principali legati a queste partite e in che modo, soprattutto, potrebbe cambiare la classifica di Serie A con i risultati che matureranno domenica.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie A sarà soprattutto interessante valutare quello che succederà alle due big in campo: il Milan va sul difficilissimo campo dell’Atalanta volendo riscattare il pareggio interno contro il Sassuolo, ma se non altro i rossoneri avevano ripreso fiato con due vittorie esterne consecutive e dunque guardano con fiducia a questa partita, nella quale la Dea potrà finalmente festeggiare davanti ai suoi tifosi la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche e soprattutto riscattare l’inatteso ko di Bologna che le ha fatto perdere terreno rispetto alla zona Champions League. Il Napoli, in striscia negativa ormai prolungata, si trova all’ottavo posto e distante 11 lunghezze dalla quarta piazza: bisogna provare a recuperare ma ormai ogni singolo impegno è una montagna da scalare, anche questa trasferta di Reggio Emilia contro un Sassuolo che, appunto, domenica ha fermato il Milan e dunque è in fiducia. Al Via del Mare si gioca un delicato incrocio per la salvezza ma il Bologna ha preso tre punti fondamentali una settimana fa, mentre la grande occasione per riproporsi in zona Europa League ce l’ha il Parma che, reduce dal colpo del San Paolo, ospita il Brescia dovendo comunque stare attento, perché le rondinelle sono ripartite con il ritorno di Eugenio Corini e sembrano aver ripreso quella marcia che si era interrotta dopo i primissimi turni del campionato.

RISULTATI SERIE A: 17^ GIORNATA

Ore 12:30 Atalanta Milan

Ore 15:00 Lecce Bologna

Ore 15:00 Parma Brescia

Ore 20:45 Sassuolo Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Juventus, Inter 42

Lazio 36

Roma 32

Cagliari 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli, Torino, Milan 21

Sassuolo, Bologna, Verona 19

Udinese, 18

Fiorentina 17

Lecce, Sampdoria 15

Brescia 13

Spal 12

Genoa 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA