Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata, oggi 30 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI CHIUDE IL 2023!

La nuova batteria di partite per i risultati di Serie A è quella di sabato 30 dicembre: si conclude oggi la 18^ giornata che è la penultima di andata, ma soprattutto si chiude l’anno solare 2023. Resterà poi una giornata nel girone di andata, e dunque sarà tempo di tirare le somme potendo parlare di esattamente metà campionato; per il momento, ricordando che l’Inter è sempre prima in classifica e la Salernitana ultima, possiamo dire che oggi si parte alle ore 12:30 con Atalanta Lecce, alle ore 15:00 avremo Cagliari Empoli e Udinese Bologna, poi alle ore 18:00 Milan Sassuolo e Verona Salernitana e infine alle ore 20:45 il big match Juventus Roma con cui saluteremo l’anno.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tris della Lazio! Diretta gol live score (oggi 29 dicembre 2023)

Cosa aspettarci dai risultati di Serie A? A San Siro è caccia al riscatto per due: il Milan, in piena emergenza infortuni, è scivolato in classifica e sostanzialmente ha detto addio allo scudetto, ma il Sassuolo ha appena 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e rischia grosso, già oggi per esempio, per quelle che sono le partite in programma, potrebbe subire il sorpasso del Verona e l’aggancio del Cagliari, due squadre che dunque sperano di poter fare un bel passo avanti in classifica. Tra poche ore i risultati di Serie A per questa 18^ giornata ci forniranno tutti i dettagli su quello che accadrà, noi presentiamo altri temi legati al turno…

Risultati Serie A, classifica/ Roma, sorpasso al Napoli! Diretta gol live score (oggi 23 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere l’ultimo giorno dell’anno solare con i risultati di Serie A. Abbiamo detto del Milan: una squadra, quella rossonera, che dopo un inizio di stagione più che convincente ha decisamente smarrito la via, ha anche conosciuto l’eliminazione dalla Champions League e ora potrebbe raddrizzare la sua annata provando a vincere l’Europa League e raggiungendo le prime quattro posizioni nella classifica di campionato, ma per il momento senza troppe certezze e non soltanto per i tantissimi guai fisici che la rosa sta vivendo. Un Milan che vuole riscatto, e che non può assolutamente permettersi di sbagliare la partita casalinga contro il Sassuolo.

Risultati Serie A, classifica/ Milan, stop a Salerno! Diretta gol live score (17^ giornata, 22 dicembre 2023)

Poi ovviamente bisogna citare il big match: Juventus Roma è la partita che potrebbe permettere ai bianconeri di continuare a sperare nello scudetto (Inter permettendo), ma per i giallorossi sarebbe una grande occasione per scalare la classifica dopo aver battuto il Napoli. Chiaramente la partita non può essere considerata decisiva per gli obiettivi delle due squadre, ma certamente importante per il morale; Massimiliano Allegri e José Mourinho si conoscono e si daranno battaglia, vedremo chi uscirà vincente (sempre che ci sia una squadra capace di portare a casa i tre punti) e come cambierà la classifica dopo i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 18^ GIORNATA

Ore 12:30 Atalanta Lecce

Ore 15:00 Cagliari Empoli

Ore 15:00 Udinese Bologna

Ore 18:00 Milan Sassuolo

Ore 18:00 Verona Salernitana

Ore 20:45 Juventus Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 45

Juventus 40

Fiorentina, Milan 33

Bologna 31

Napoli, Roma 28

Lazio 27

Atalanta 26

Torino 24

Monza 22

Genoa, Lecce 20

Frosinone 19

Sassuolo 16

Verona, Udinese 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA