Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI CONCLUDE LA 2^ GIORNATA

Quattro partite, con inizio alle ore 18:30, ci faranno compagnia domenica 29 agosto per i risultati di Serie A per la seconda giornata: Genoa Napoli e Sassuolo Sampdoria sono le prime due, le altre inizieranno alle ore 20:45 e si tratta di Milan Cagliari e Salernitana Roma. Abbiamo dunque tre big che hanno ottenuto una vittoria all’esordio, e una quarta squadra che ha 3 punti in classifica ed è il Sassuolo; poi due che devono riscattare una sconfitta, mentre il Cagliari settimana scorsa ha pareggiato. Questo il quadro della classifica, ma naturalmente i risultati di Serie A di domenica 29 agosto prescinderanno dalla mera situazione: siamo solo al secondo turno ed è presto per fare previsioni.

Di sicuro Milan, Napoli e Roma hanno una bella occasione per confermarsi a punteggio pieno, potendo godere di un avvio di campionato abbastanza morbido: chiaramente queste tre squadre saranno sotto i riflettori perché sono tra le candidate allo scudetto, ma non bisogna poi dimenticarsi delle lotte che riguardano le posizioni europee e la salvezza, altrettanto entusiasmanti. Mentre aspettiamo che si giochi, proviamo quindi ad approfondire il discorso legato ai risultati di Serie A per la seconda giornata, con i temi principali che sono legati alle quattro partite che stiamo per vivere.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora che per i risultati di Serie A il Milan punta un’altra vittoria, dopo aver espugnato il campo della Sampdoria: i rossoneri l’anno scorso sono rimasti a lungo in testa alla classifica, poi hanno dovuto abdicare in favore dell’Inter ma hanno coronato il ritorno in Champions League. Ora, con la conferma di Stefano Pioli, sperano di lottare concretamente per lo scudetto: tra le principali avversarie ci sono chiaramente Napoli e Roma, che hanno avuto una classifica diversa nel 2020-2021 ma allo stesso modo sono rimaste deluse, in particolar modo i partenopei che all’ultima giornata hanno incredibilmente mancato il quarto posto.

Allenatori diversi che rappresentano anche grandi ritorni in Serie A per queste due squadre; un ritorno nel massimo campionato è quello della Salernitana, che mancava da 22 anni: all’esordio è andata vicina al colpo sul campo del Bologna ma ha perso, allo stesso modo è caduta la Sampdoria come abbiamo visto mentre il Sassuolo ha una bella possibilità di confermarsi a punteggio pieno, i neroverdi orfani di Roberto De Zerbi – dopo tre stagioni positive – sono chiamati al salto di qualità e, anche se arrivare in Europa sarà difficile, bisognerà quantomeno provare a migliorare il bottino di punti perché le premesse per farlo ci sono tutte.

RISULTATI SERIE A: 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Genoa Napoli

Ore 18:30 Sassuolo Sampdoria

Ore 20:45 Milan Cagliari

Ore 20:45 Salernitana Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Lazio 6

Bologna, Atalanta, Udinese 4

Roma, Napoli, Sassuolo, Fiorentina, Milan, Empoli 3

Cagliari, Juventus, Spezia 1

Salernitana, Verona, Torino, Sampdoria, Venezia, Genoa 0



