Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: TOCCA A NAPOLI E MILAN!

Una nuova domenica dedicata ai risultati di Serie A sta per farci compagnia: il 21 agosto prosegue il programma della 2^ giornata, e rispetto al calendario bisogna dire che non ci sono novità con quanto visto settimana scorsa. Avremo due partite alle ore 18:30 che sono Empoli Fiorentina e Napoli Monza; poi ne avremo altre due alle ore 20:45, nello specifico Atalanta Milan e Bologna Verona. I risultati di Serie A, lo ricordiamo, ci faranno compagnia anche lunedì con i due posticipi, che dunque andranno a concludere il programma della seconda giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inter sul velluto, Sassuolo ok

Come cambierà la classifica? Lo scopriremo, intanto possiamo ricordare che nel primo turno del nuovo campionato non abbiamo avuto pareggi – evento quasi più unico che raro – e che dunque tutte le squadre coinvolte oggi hanno perso o vinto; sicuramente il big match è Atalanta Milan, ma non possiamo sottovalutare le altre partite che per un motivo o per l’altro portano in dote tematiche davvero interessanti. Concentriamoci allora su quello che succederà sui campi, tra poco scopriremo tutto ma intanto per anticipare i risultati di Serie A facciamo qualche rapido excursus sui temi principali della 2^ giornata.

RISULTATI SERIE A CLASSIFICA/ Tris e applausi per la Juventus! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

A Bergamo la sfida di cartello, ma i risultati di Serie A in questa domenica dedicata alla seconda giornata ci propongono anche il derby toscano, sempre molto sentito, tra Fiorentina ed Empoli e anche un Monza che alla prima trasferta di sempre nel massimo campionato va a giocare sul campo di un Napoli che inizia a testare i suoi propositi di scudetto, per quanto prematuro possa essere il discorso. Non va poi minimizzata Bologna Verona: due squadre che, al netto di aver perso all’esordio (contro Lazio e Napoli, rispettivamente: ci poteva sicuramente stare) appaiono in ritardo per quanto fatto in sede di calciomercato e per le rose che i due allenatori hanno attualmente a disposizione.

Risultati Serie A, classifica/ La Roma non sbaglia a Salerno, bene anche lo Spezia

Punti pesanti in arrivo dal Dall’Ara, dove perdere potrebbe significare staccarsi dalla concorrenza per la salvezza; vuole volare il Napoli come detto, mentre il Milan campione d’Italia è chiamato a dare un primo segnale di forza sul campo dell’Atalanta, che appare più debole rispetto alle versioni precedenti ma può nuovamente contare sulla propulsione di Gian Piero Gasperini, fattore non da poco come sappiamo. Ora dunque concentriamoci sull’attesa dei risultati di Serie A per la seconda giornata…

RISULTATI SERIE A: 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Fiorentina

Ore 18:30 Napoli Monza

Ore 20:45 Atalanta Milan

Ore 20:45 Bologna Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 6

Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino, Roma, Sassuolo, Spezia 3

Cremonese, Monza, Bologna, Lecce, Empoli, Salernitana, Udinese, Sampdoria, Verona 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA