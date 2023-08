Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata, domenica 27 agosto 2023)

RISULTATI SERIE A: PROSEGUE LA 2^ GIORNATA!

Dopo gli anticipi, ecco altre quattro partite per i risultati Serie A: siamo ovviamente nel calendario della seconda giornata, che come settimana scorsa si sviluppa in serata essendo fine agosto, dunque temperature ancora parecchio ostiche perché si possa giocare nel pomeriggio. Alle ore 18:30 il via di domenica 27 agosto sarà affidato a Fiorentina Lecce e Juventus Bologna; alle ore 20:45 andranno in scena le altre due partite, ovvero Lazio Genoa e Napoli Sassuolo, e ricordiamo che la seconda giornata terminerà lunedì con due posticipi. I risultati di Serie A ci presentano ovviamente un quadro ancora in via di definizione: un turno è troppo poco per poter tracciare dei bilanci netti.

Possiamo comunque dire che, tra le gare di domenica 27 agosto, quella dell’Artemio Franchi mette a confronto due squadre che hanno vinto all’esordio mentre all’Olimpico si affrontano due formazioni che hanno perso; per Fiorentina, Lecce, Juventus e Napoli ci sarà la possibilità di confermarsi a punteggio pieno, oggi conta il giusto a livello di classifica ma, chiaramente, gli eventuali 6 punti conquistati sarebbero poi molto utili nell’arco della stagione. Ora noi aspettiamo che per i risultati di Serie A si cominci a giocare, nel frattempo possiamo fare qualche altra rapida analisi sui temi della seconda giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati Serie A legati a questa domenica, scopriamo che la Fiorentina è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol all’esordio: i viola sono andati a Marassi e hanno battuto il Genoa 4-1, dunque la squadra di Vincenzo Italiano ha iniziato con il vento in poppa ma, dopo aver giocato in Conference League, bisognerà valutare la tenuta fisica anche perché il Lecce, che l’anno scorso si è salvato non senza affanni, ha aperto rimontando e battendo la Lazio e dunque merita il dovuto rispetto, anche se i salentini possono essere una squadra anche profondamente diversa nel rendimento casa-trasferta.

Le due big, Napoli e Juventus, non hanno sbagliato alla prima giornata: i campioni d’Italia sono andati sotto a Frosinone ma è come sembrato che volessero prendere le misure a un avversario poi demolito con estrema facilità, i bianconeri invece hanno segnato tre gol a Udine e, in attesa della controprova, per il momento appaiono decisamente più affamati dello scorso anno. Come detto, per l’appunto, una giornata non può essere presa come metro assoluto di valutazione, ma parlando dei risultati Serie A che ci aspettano oggi, non possiamo che riferirci a quanto visto settimana scorsa aspettando che le partite ci diano indicazioni su conferme o smentite. Tra poco parleranno i campi…

RISULTATI SERIE A: 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Lecce

Ore 18:30 Juventus Bologna

Ore 20:45 Lazio Genoa

Ore 20:45 Napoli Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Verona 6

Fiorentina, Juventus, Napoli, Inter, Lecce, Atalanta, Monza, Frosinone 3

Salernitana, Cagliari, Roma, Torino 1

Lazio, Genoa, Bologna, Sassuolo, Udinese, Empoli 0











