RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sull’Olimpico, live score (oggi 21 agosto 2023)

RISULTATI SERIE A: LA PRIMA PARTITA

Parlando dei risultati Serie A, mettiamo adesso al centro dell’attenzione Torino Cagliari, che in ordine cronologico sarà il primo posticipo del lunedì. Per i granata l’obiettivo è quello di iniziare con il piede giusto una stagione nella quale il Torino proverà a lottare per la zona europea, perché è giusto provare ad alzare l’asticella al terzo anno sotto la guida di Ivan Juric, anche se ovviamente non sarà facile, dal momento che servirebbe chiudere almeno settimi.

Dall’altra parte invece il Cagliari torna in Serie A dopo un anno di assenza e la promozione colta in extremis con mister Claudio Ranieri: lo fa con una partita di grande fascino e tradizione. Settimana scorsa entrambe le squadre hanno vinto in Coppa Italia contro rivali di Serie B, anche se ai sardi servirono i supplementari per battere il Palermo: adesso l’esame sarà ancora più impegnativo, motivo per cui siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà il verdetto del match allo stadio Olimpico Grande Torino… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI DUE POSTICIPI

torinoI risultati Serie A ci faranno compagnia anche oggi, lunedì 21 agosto 2023, perché mancano ancora due posticipi per completare la prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2023-2024. Aspettiamo quindi ancora quattro squadre che faranno il loro debutto nella nuova stagione nelle prossime ore e completeranno la classifica di Serie A al termine di questo primo turno, ovviamente senza pretese che le indicazioni siano già definitive ma con la curiosità che sempre accompagna i debutti.

Ci siamo abituati negli ultimi anni ai posticipi al lunedì, spesso anche doppi: sarà così anche oggi, naturalmente fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come è stato anche nei giorni scorsi perché siamo ad agosto, ma come in realtà è sempre quando parliamo di lunedì, anche durante l’anno. I risultati Serie A per la prima giornata quindi ci proporranno alle ore 18.30 Torino Cagliari, mentre alle ore 20.45 ci sarà Bologna Milan per completare questo primo turno della nuova avventura.

RISULTATI SERIE A: IL MILAN

Naturalmente al centro dell’attenzione per i risultati Serie A possiamo mettere oggi il Milan, unica big che farà il suo esordio di lunedì in questo nuovo campionato di Serie A 2023-2024. I rossoneri di Stefano Pioli hanno cambiato parecchio in sede di calciomercato, soprattutto a centrocampo dove è partito Tonali ma sono arrivati molto innesti: questo reparto è radicalmente diverso rispetto all’anno scorso, mentre in attacco ci sono volti nuovi però i punti di riferimento restano Olivier Giroud e Rafael Leao.

Il debutto può essere insidioso, perché il Bologna nello scorso campionato ha ben figurato e naturalmente vorrà iniziare con il piede giusto anche la nuova stagione, per regalare subito una grande gioia al proprio pubblico amico. Ecco allora subito un esame stuzzicante, anche se il vero test per il Milan sarà sulla distanza, perché il problema l’anno scorso fu la difficoltà a reggere il doppio impegno in campionato e Champions League. Per il momento però c’è solo la Serie A e bisogna quindi fare il massimo di punti possibile.

RISULTATI SERIE A, POSTICIPI 1^ GIORNATA

ore 18.30 Torino Cagliari

ore 20.45 Bologna Milan

CLASSIFICA SERIE A

Fiorentina, Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Lecce, Verona 3

Roma, Salernitana 1

Bologna, Cagliari, Milan, Torino, Lazio, Empoli, Frosinone, Monza, Sassuolo, Udinese, Genoa 0











