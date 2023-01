Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

RISULTATI SERIE A: ALTRI TRE ANTICIPI!

Eccoci a sabato 28 gennaio per quanto riguarda i risultati di Serie A: prosegue il programma della 20^ giornata, il venerdì abbiamo già avuto due anticipi e oggi ne troviamo altri tre. Orari classici per quanto riguarda questo sabato: si parte infatti alle ore 15:00 con Empoli Torino, poi alle ore 18:00 ci sposteremo su Cremonese Inter e infine, alle ore 20:45, si giocherà Atalanta Sampdoria. Questo programma ovviamente fa sì che si riducano le partite nei giorni seguenti: domenica ne avremo ancora quattro come una settimana fa, il turno si chiuderà poi il 29 gennaio con un altro Monday Night.

C’è tanta carne al fuoco per i risultati di Serie A che riguardano queste tre gare per la 20^ giornata: se parliamo di alta classifica il focus va fatto necessariamente su Inter e Atalanta, che sono in corsa per un posto in Champions League e non possono sbagliare, perché il duello prevede tre posti per cinque squadre senza contare che, potrebbe sempre succedere, alla Juventus potrebbero essere tolti almeno alcuni dei 15 punti di penalizzazione che l’hanno affossata. Vedremo dunque cosa succederà tra poco con i risultati di Serie A per questo intenso sabato di partite…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto dei risultati di Serie A per sabato 28 gennaio ovviamente deve tenere in considerazione altre lotte. In fondo alla classifica abbiamo Sampdoria e Cremonese: non sono ancora condannate perché manca tutto un girone, ma certamente aprire il ritorno con, rispettivamente, 8 e 9 punti da recuperare per arrivare alla salvezza non è uno scenario ideale, soprattutto per quanto mostrato fino a qui. Certo abbiamo dei casi molto recenti in cui certe squadre si sono salvate in maniera miracolosa e con situazioni anche peggiori (in particolar modo ne sa qualcosa Davide Nicola) ma bisogna partire dall’osservazione dei fatti che al momento sono questi.

Fatti che ci dicono che la Cremonese non ha mai vinto nel girone di andata, e che la Sampdoria continua a fare una fatica tremenda a segnare: sono due aspetti che assolutamente devono cambiare se grigiorossi e blucerchiati vogliono essere in Serie A anche nella prossima stagione. Le altre due squadre in campo, vale a dire Empoli e Torino che si sfidano al Castellani, idealmente puntano l’ottavo posto in classifica che appartiene all’Udinese: troppo lontana l’Atalanta con tutte le altre, ma arrivare ottavi potrebbe significare avere il pass per la Conference League e allora vedremo…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 20^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Torino

Ore 18:00 Cremonese Inter

Ore 20:45 Atalanta Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Milan 38

Lazio, Inter, Roma 37

Atalanta 35

Udinese 28

Bologna, Torino 26

Empoli 25

Juventus (-15), Fiorentina 23

Monza 22

Salernitana 21

Lecce 20

Spezia 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8











