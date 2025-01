RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE BIG IN CAMPO!

La 20^ giornata nei risultati Serie A prosegue oggi, domenica 12 gennaio, con quattro partite: orari tradizionali e dunque Genoa Parma è il lunch match che apre le danze alle ore 12:30, nel pomeriggio alle ore 15:00 avremo una sola sfida che sarà Venezia Inter e poi ci sposteremo in serata con l’appuntamento delle ore 18:00 rappresentato da Bologna Roma, per andare a chiudere alle ore 20:45 con il posticipo che è Napoli Verona. Tre big in campo dunque, e focus puntato sul Napoli: sfruttando l’impegno di Supercoppa dell’Atalanta i partenopei sono tornati al comando solitario della classifica, traguardo appunto forse solo virtuale anche perché l’Inter deve recuperare ben due partite.

Tuttavia Antonio Conte sa bene che guardare tutti dall’alto in basso, anche se solo temporaneamente, può essere molto importante sul piano psicologico; per questo motivo la partita di questa sera contro il Verona, che va a caccia di punti utili per la salvezza, è molto importante anche al netto di aver già da tempo scacciato i fantasmi di quell’incredibile pareggio che, sotto la guida di Gennaro Gattuso, aveva impedito al Napoli di prendersi la qualificazione in Champions League. Da allora è passata parecchia acqua sotto i ponti e oggi nei risultati Serie A i partenopei sono di nuovo in corsa per lo scudetto, già vinto con Luciano Spalletti.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: INTER PER IL RISCATTO

Un altro tema di interesse nei risultati Serie A di oggi sarà ovviamente quello della possibilità di riscatto dell’Inter: i nerazzurri hanno mancato la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca e la sconfitta nella finale di Supercoppa fa male per i motivi “paralleli”, ovvero che fosse un derby e che all’inizio del secondo tempo l’Inter fosse in vantaggio 2-0, avendo di fatto blindato la situazione salvo poi farsi incredibilmente rimontare dall’orgoglioso Milan. Per una volta dunque Simone Inzaghi ha perso con l’Inter una finale di un trofeo nazionale, evento più unico che raro, e forse questo ha evidenziato qualche problema strutturale che i nerazzurri erano stati bravi a nascondere.

Come già detto il fatto di dover recuperare due partite pone l’Inter almeno virtualmente in testa alla classifica di Serie A, ma la lotta per ripetere lo scudetto dello scorso anno sarà tutt’altro che semplice: preoccupano soprattutto gli infortuni in difesa e allora forse davvero il calciomercato di gennaio potrebbe regalare qualcosa, resta il fatto che nei risultati Serie A di oggi la partita contro il Venezia penultimo va vinta senza se e senza ma, anche perché alle spalle ci sono squadre che possono sempre serrare i ranghi e mettere in difficoltà la Beneamata. Tra poco saranno i campi a dirci come andranno le cose…

RISULTATI SERIE A: 20^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Parma

Ore 15:00 Venezia Inter

Ore 18:00 Bologna Roma

Ore 20:45 Napoli Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 44

Atalanta 41

Inter 40

Lazio 35

Juventus, Fiorentina 32

Bologna 28

Milan 27

Udinese 25

Roma 23

Torino 21

Empoli, Genoa 20

Parma, Verona 19

Como 18

Cagliari, Lecce 17

Venezia 14

Monza 10