Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON CAGLIARI FIORENTINA

Sono sei le partite che domenica 23 gennaio ci vengono proposte dai risultati di Serie A: si conclude la 23^ giornata e naturalmente il grande highlight è Milan Juventus, che arriverà alle ore 20:45 come posticipo serale. Prima però avremo altre sfide da vivere: nello specifico si inizia con il tradizionale lunch match delle ore 12:30, che sarà Cagliari Fiorentina, e poi avremo tre partite alle ore 15:00 con Napoli Salernitana, Spezia Sampdoria e Torino Sassuolo. Alle ore 18:00 quello che possiamo considerare a tutti gli effetti come il primo de posticipi sarà Empoli Roma.

Detto che al Diego Armando Maradona non siamo affatto certi che una partita ci sarà, poiché la situazione della Salernitana con i contagi Covid è realmente al limite e può portare al rinvio – o all’assenza dell’ippocampo dal terreno di gioco – la carne al fuoco non è decisamente poca, anche perché alcune squadre sono reduci dagli impegni di Coppa Italia e dunque possono essere più stanche; vedremo quello che succederà con i risultati di Serie A per la 23^ giornata, intanto possiamo fare una rapida presentazione dei temi principali legati a questa domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque ai risultati di Serie A che concluderanno la 23^ giornata. Come detto è inevitabile che il focus sia a San Siro, dove Milan e Juventus hanno obiettivi al momento diversi ma che potrebbero presto incrociarsi. La rimonta dei bianconeri ha portato il grande ex Massimiliano Allegri a 7 punti dal secondo posto occupato dal Diavolo: naturalmente stiamo parlando di un margine ancora abbondante, ma se la Juventus dovesse riuscire a fare il colpo grosso al Meazza le cose potrebbero anche cambiare, con il Milan che deve vendicare al più presto la sconfitta interna contro lo Spezia, che potrebbe aver lasciato qualche strascico a livello psicologico.

Tra le altre partite di questa interessante domenica del massimo campionato, da considerare con attenzione quello che farà la Roma, che a sua volta vuole avvicinare la possibilità di tornare a correre per un posto in Champions League ma d’altro canto sa bene di non poter perdere altro tempo e terreno; da questo punto di vista occhio alla Fiorentina, che ha segnato 6 gol nell’ultimo turno e può aver fatto il salto di qualità. Scopriremo cosa succederà tra poco, perché ormai i risultati di Serie A per la 23^ giornata sono davvero ad un passo…

RISULTATI SERIE A: 23^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Fiorentina

Ore 15:00 Napoli Salernitana

Ore 15:00 Spezia Sampdoria

Ore 15:00 Torino Sassuolo

Ore 18:00 Empoli Roma

Ore 20:45 Milan Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 48

Napoli 46

Atalanta 43

Juventus 41

Lazio 36

Fiorentina, Roma 35

Torino 31

Verona 30

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27

Udinese 24

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia 18

Cagliari 16

Genoa 13

Salernitana 10



