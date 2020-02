Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (25^ giornata)

Domenica 23 febbraio si apre un altro appuntamento dedicato ai risultati di Serie A: abbiamo assistito ai primi quattro anticipi e ora la 25^ giornata si conclude con questo consueto appuntamento, che per il turno odierno (sesto di ritorno) non prevede Monday Night – essendoci stato l’anticipo del venerdì. Sappiamo ormai che la partenza è alle ore 12:30, in questo caso saremo a Marassi per Genoa Lazio; alle ore 15:00 le tre partite cui assisteremo saranno Atalanta Sassuolo, Verona Cagliari e Torino Parma e queste sfide ci traghetteranno verso il primo posticipo, come al solito alle ore 18:00 e che sarà Roma Lecce. Alle ore 20:45 il gustoso posticipo che chiuderà il quadro dei risultati di Serie A per la 25^ giornata, vale a dire Inter Sampdoria. Non resta che stare a vedere quello che succederà in questa domenica, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali che sono legati al turno e provare a ipotizzare come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

L’analisi dei risultati di Serie A per questa 25^ giornata è molto interessante: ieri abbiamo visto all’opera la Juventus, oggi tornano in campo Lazio e Inter per altri due capitoli della sfida scudetto. La grande speranza è che la corsa al tricolore possa continuare in questo modo fino al termine; di sicuro i nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il ko dell’Olimpico che li ha fatti scivolare al terzo posto in classifica, la Lazio invece ha di fatto chiuso un intero girone da imbattuta e adesso sogna in grande, avendo anche il vantaggio di potersi concentrare esclusivamente sul campionato di Serie A. Per il resto, l’Atalanta e la Roma lottano a distanza per il quarto posto ma i giallorossi, che sono finiti a -6 avendo perso la sfida diretta a Bergamo, devono anche guardarsi dalla concorrenza che arriva alle loro spalle. Il Verona è la sorpresa attuale, il Parma si sta confermando su buoni livelli; da valutare come reagirà il Cagliari ad un periodo davvero complicato. In chiave salvezza poi la lotta è straordinaria: merito dal Genoa che ha vinto le ultime due partite accorciando ulteriormente la classifica di Serie A, ma il Lecce è in striscia positiva (tre vittorie in fila) e la stessa Sampdoria, al netto della figuraccia di settimana scorsa, sa di avere carte da giocarsi. Non resta allora che metterci comodi e vedere quello che succederà nei risultati di Serie A di questa domenica…

RISULTATI SERIE A: 25^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Lazio

RINVIATA Atalanta Sassuolo

Ore 15:00 Torino Parma

RINVIATA Verona Cagliari

Ore 18:00 Roma Lecce

RINVIATA Inter Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 60

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Napoli, Milan 36

Verona, Parma 35

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo, Fiorentina 29

Torino, Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA