Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata)

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 26^ giornata che sarebbe dovuta essere quella di Juventus Inter, “la” partita scudetto se non si fosse messa di mezzo la Lazio, che ha reso la corsa al titolo un affare a tre squadre ed ora si ritrova meritatamente in testa alla classifica di Serie A dopo aver rimediato l’ennesima vittoria col Bologna per 2-0 grazie alle reti Alberto e Correa. Bisognerà attendere quindi il 13 maggio per sapere come andrà a finire il derby d’Italia e il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium. La 26^ giornata del campionato, dopo le quattro gare saltate la scorsa domenica, si sarebbe dovuta disputare a porte chiuse: la Lega aveva provato a scongiurare un altro rinvio proponendo questa soluzione che il governo ha accettato. E’ notizia di ieri la decisone delle Lega Calcio di rinviare cinque partite a causa dell’emergenza Coronavirus “considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica”. Mentre aspettiamo che le partite prendano il via, andiamo subito a vedere quale sia il programma di questa settima di ritorno per i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: PROGRAMMA, RINVIATA JUVENTUS INTER E ALTRE 3 PARTITE

Ecco dunque quello che ci aspetta con i risultati di Serie A di domenica 1 marzo: a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese, tutte quelle partite che si sarebbero dovute giocare, a porte chiuse, nelle zone più colpite dal virus non verranno più disputate e sono state rinviate al 13 maggio. Stiamo parlando del lunch match che vedeva opposte Milan Genoa, e d due partite delle 15.00, Parma Spal e Sassuolo Brescia. In quella fascia oraria si disputerà regolarmente solo la sfida tra Lecce Atalanta. Alle ore 18:00, per la seconda domenica consecutiva, sono impegnati i giallorossi di Paulo Fonseca che andranno regolarmente in campo (ma non senza polemiche) per Cagliari Roma. L’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter che si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse è stato rinviato, tra mille dietrologie, polemiche e accuse reciproche tra società e tifosi che ci trascineremo fino a maggio. Per quanto riguarda il Monday Night che, alle ore 20:45, sarà Sampdoria Verona e chiuderà ufficialmente il turno di Serie A, stiamo attendendo la decisione delle autorità competenti sulla decisione di giocarlo regolarmente o rinviare anche questa partita . La classifica di Serie A ovviamente è “parziale”, perché ci sono 8 squadre che devono recuperare le gare saltate causa Coronavirus e alla luce delle gare rinviate anche in questa giornata è difficile oggi fare valutazioni precise. Una cosa la si può dire: la Lazio vincendo col Bologna (2-0) è momentaneamente in testa alla classifica di Serie A dopo 21 ani dall’ultima volta. Ottimo momento del Napoli che è a sole 3 lunghezze dalla Roma dopo il successo interno col Torino (2-1). Unico interesse di questo turno sarà la sfida Champions a distanza tra l’Atalanta che va a fare visita al Lecce e la Roma che proverà a fare risultato a Cagliari.

RISULTATI SERIE A: 26^ GIORNATA

RINVIATA Milan Genoa

Ore 15:00 Lecce Atalanta

RINVIATA Parma Spal

RINVIATA Sassuolo Brescia

Ore 18:00 Cagliari Roma

RINVIATA Juventus Inter

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 62

Juventus 60

Inter 54

Atalanta 45

Roma 42

Napoli 39

Milan 36

Verona, Parma 35

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo, Fiorentina 29

Torino, Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15



