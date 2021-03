Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (28^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON VERONA ATALANTA

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 21 marzo 2021, perché in programma ci sono le sei partite che andranno a completare la ventottesima giornata della Serie A 2020-2021, l’ultima prima della sosta per le Nazionali che caratterizzerà il finale del mese, pausa che precederà un autentico rush finale con le ultime dieci giornate di Serie A che saranno compresse in meno di due mesi (dal 3 aprile al 23 maggio) anche grazie ad un paio di turni infrasettimanali. Ci sono poi da giocare alcuni recuperi, dopo quello che mercoledì ha visto la vittoria in rimonta del Torino sul Sassuolo. Adesso però andiamo a presentare che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie A: si partirà alle ore 12.30 con l’intrigante lunch match Verona Atalanta, poi avremo alle ore 15.00 Juventus Benevento, Sampdoria Torino ed Udinese Lazio, infine i due posticipi saranno alle ore 18.00 Fiorentina Milan e alle ore 20.45 il big-match Roma Napoli, con il quale la classifica di Serie A sarà completa dopo la 28^ giornata.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Presentando i risultati Serie A delle partite di oggi, è inevitabile dunque spendere già qualche parola di più sul grande positicipo di questa sera allo stadio Olimpico, cioè Roma Napoli. Partita vivace già in fase di avvicinamento, con le polemiche sullo spostamento di Juventus Napoli che avrebbe dovuto essere recuperata mercoledì e invece è slittata ad aprile, tra le proteste della Roma che dovrà infatti affrontare un Napoli che arriva da una settimana piena di preparazione, per di più dopo la vittoria a San Siro contro il Milan che ha sicuramente rilanciato il morale della banda di Gennaro Gattuso, mentre la Roma giovedì sera è andata in Ucraina per l’Europa League e in campionato arriva dalla sconfitta di Parma. La lotta per il quarto posto si fa durissima: al momento Roma e Napoli sarebbero entrambe fuori, di conseguenza serve una scossa dal big-match. Chi vince si rilancia, chi perde però potrebbe ritrovarsi in una posizione scomoda, condannato di fatto a non sbagliare più nulla nelle ultime dieci giornate di campionato.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA 28^ GIORNATA

Ore 12.30

Verona Atalanta

Ore 15.00

Juventus Benevento

Sampdoria Torino

Udinese Lazio

Ore 18.00

Fiorentina Milan

Ore 20.45

Roma Napoli

