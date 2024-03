Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (29^ giornata, oggi 17 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: GRANDE LUSSO A SAN SIRO!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: domenica 17 marzo si giocano altre cinque partite della 29^ giornata, e come primo dato bisogna fare attenzione alle fasce orarie perché c’è una leggera modifica rispetto al solito. Infatti, dopo il lunch match delle 12:30 che sarà Juventus Genoa, avremo una sola partita alle ore 15:00 – Verona Milan – e due alle ore 18:00, vale a dire Atalanta Fiorentina e Roma Sassuolo; la chiusura, come sempre alle ore 20:45, sarà di lusso perché a San Siro si giocherà Inter Napoli.

Vedremo cosa succederà, ma certamente il piatto è ricco: l’Inter naviga spedita verso lo scudetto che in qualche modo riscatterà la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, competizione dalla quale è uscito anche il Napoli che invece in campionato deve provare a inseguire il quarto posto, attualmente distante 7 punti e dunque non troppo alla portata. Si gioca chiaramente anche per la salvezza, e qui attenzione: il Sassuolo nei risultati di Serie A è tornato a vincere, ma lo ha fatto anche il Verona con il fondamentale colpo di Lecce, uscendo dalle ultime tre posizioni.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente i risultati di Serie A per questa 29^ giornata vivranno soprattutto dell’attesa di Inter Napoli: è curioso notare come la situazione si sia invertita rispetto a un anno fa, perché allora i nerazzurri erano stati l’ultimo ostacolo per i partenopei verso uno scudetto atteso 33 anni, in questa stagione invece l’Inter è già praticamente certa di tornare a cucirsi il tricolore sul petto mentre il Napoli è andato incontro a una delle peggiori difese del titolo, ha cambiato due volte allenatore e si trova al settimo posto in classifica, con tanti dubbi anche su quello che succederà in futuro.

L’Inter dal canto suo sta viaggiando a una media che le permetterebbe di superare lo storico record dei 102 punti fatto registrare dalla Juventus: non è peregrino pensare che i nerazzurri, soprattutto adesso che sono fuori dalla Champions League, possano vincere le dieci partite restanti e chiudere così a quota 105, dunque non resta che affidarsi ai campi per scoprire come andrà oggi con i risultati di Serie A e come cambierà la classifica di un campionato che ha ancora tanto da raccontare riguardo i suoi verdetti conclusivi.

RISULTATI SERIE A: 29^ GIORNATA

Ore 12:30 Juventus Genoa

Ore 15:00 Verona Milan

Ore 18:00 Atalanta Fiorentina

Ore 18:00 Roma Sassuolo

Ore 20:45 Inter Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina, Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 33

Lecce 28

Udinese 27

Verona, Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14











