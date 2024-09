RISULTATI SERIE A: SPICCA IL BIG MATCH ALL’ALLIANZ!

Eccoci pronti ai risultati Serie A per domenica 1 settembre, quattro partite che chiuderanno già oggi la terza giornata perché, come ben sappiamo, in questi giorni siamo attesi agli impegni delle nazionali (in Europa riparte la Nations League) e dunque i calciatori dovranno rispondere alle varie convocazioni, motivo per cui a differenza dei primi due turni abbiamo avuto due anticipi al venerdì e non vedremo i posticipi del lunedì. Andiamo subito a presentare il quadro dei risultati Serie A: si parte alle ore 18:30 con il doppio appuntamento di Fiorentina Monza e Genoa Verona, mentre alle ore 20:45 vivremo Juventus Roma e Udinese Como.

Di carne al fuoco ne abbiamo: basterebbe solo citare il big match dell’Allianz Stadium tra una Juventus che sta volando, forte di due vittorie per 3-0, l’ennesimo acquisto – quello di Teun Koopmeiners – e una condizione che sembra davvero ottimale, e una Roma che invece ha faticato nelle prime due giornate, non ha ancora vinto ma proprio sul campo di una grande rivale potrebbe cominciare ad alzare la testa. Non solo Juventus Roma naturalmente, i risultati Serie A per questa domenica sono molto di più e allora noi andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere sui campi in questa terza giornata.

RISULTATI SERIE A: IL QUADRO DELLA DOMENICA

Dicevamo che i risultati Serie A raccontano tante storie, per esempio quella di Genoa Verona è intrigante perché il Grifone è partito davvero molto bene, capace infatti di fermare l’Inter campione d’Italia alla prima giornata e poi di prendersi una vittoria importante sul campo del Monza. Il lavoro di Alberto Gilardino lo conosciamo bene, al secondo anno in Serie A l’allenatore biellese è pronto a fare ancora meglio e dunque, idealmente, a traghettare il suo Genoa verso la lotta per la Conference League. Il Verona dopo la grande scorpacciata contro il Napoli è tornato nei ranghi subendo un 3-0 dalla Juventus, ma nonostante questo Paolo Zanetti sa di poter fare bene.

La sua squadra ha comunque mostrato equilibrio, sicuramente manca qualcosa per dire di poter davvero aspirare a una salvezza tranquilla ma negli ultimi anni l’Hellas ha fatto miracoli anche con allenatori diversi, dunque vedremo. Fiorentina Monza sarà chiaramente la grande partita di Raffaele Palladino, che per la prima volta si trova di fronte i brianzoli come avversari; sulla panchina che occupava fino a pochi mesi fa siede adesso Alessandro Nesta, il suo Monza non ha ancora segnato ma se non altro ha mostrato una difesa interessante e solida, che purtroppo ha portato in dote un solo punto. Ora, spazio davvero ai risultati Serie A per questa domenica.

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Monza

Ore 18:30 Genoa Verona

Ore 20:45 Juventus Roma

Ore 20:45 Udinese Como

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 6

Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese, Empoli 4

Atalanta, Lazio, Napoli, Verona 3

Cagliari, Fiorentina 2

Milan, Roma, Venezia, Bologna, Como 1

Lecce 0