RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: la crisi della Lazio, live score (3^ giornata, 2 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SUL FONDO

Come abbiamo detto nel presentare i risultati di Serie A, è davvero incredibile l’avvio di campionato per la Lazio: due partite e altrettante sconfitte, che peraltro sono arrivate contro squadre che lottano per la salvezza. Preoccupante il modo in cui la Lazio è caduta a Lecce, facendosi rimontare il vantaggio negli ultimi minuti; deludente la sconfitta interna contro il Genoa neopromosso. Maurizio Sarri aveva già avuto un avvio pessimo nel suo primo anno a Napoli, poi si era riscosso e aveva concretamente lottato per lo scudetto; la sua Lazio potrebbe fare lo stesso, ma per il momento non sembra avere le forze necessarie per un campionato davvero di vertice.

La sensazione è che l’addio di Sergej Milinkovic-Savic abbia tolto parecchio al gioco biancoceleste, e forse ha anche destabilizzato l’ambiente; si ricordano infatti gli ennesimi mal di pancia estivi di Luis Alberto. Il problema della Lazio è che questa sera si va a Napoli: le possibilità che dopo tre giornate la classifica reciti ancora zero punti è più che concreta, ma come sempre sarà il campo a rispondere e dunque non possiamo che aspettare per scoprire se al Diego Armando Maradona arriverà il riscatto per Sarri e la sua squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

BIG MATCH AL MARADONA!

Si torna a giocare per i risultati di Serie A: nella terza giornata del massimo campionato abbiamo già assistito a due anticipi e oggi, sabato 2 settembre, è il turno di altre quattro partite con le stesse fasce orarie delle due settimane precedenti. Si parte dunque alle ore 18:30 con Bologna Cagliari e Udinese Frosinone; alle ore 20:45 avremo invece Atalanta Monza e Napoli Lazio, dunque ancora una volta non si gioca nel primo pomeriggio ma sappiamo bene che poi il calendario per i risultati di Serie A cambierà, in avvio e nel mese di agosto è sempre consuetudine tenere tardo pomeriggio e sera come orario delle partite.

Il big match è sicuramente Napoli Lazio, che clamorosamente rappresenta un testa-coda: i partenopei infatti hanno già preso il comando della classifica, con due vittorie senza nemmeno innestare le marce alte, mentre la Lazio si trova sul fondo avendo perso entrambi i match. L’ennesimo ritorno di Maurizio Sarri nello stadio in cui ha incantato per tre stagioni rischia insomma di trasformarsi in un incubo per lui e la squadra biancoceleste; vedremo però se sarà davvero così, tra poche ore i risultati di Serie A ci faranno compagnia e noi per il momento facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali di questa terza giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie A per questo sabato dedicato alla terza giornata ci soffermiamo sull’Atalanta, che è pronta a tornare a giocare in Europa ma intanto è chiamata a fornire delle risposte contro il Monza: la Dea ha perso a Frosinone ed è parsa ancora piuttosto imballata, all’ottava stagione consecutiva come allenatore Gian Piero Gasperini sa bene che tenere alte le motivazioni del gruppo può essere complesso, la squadra si è anche rinnovata ma il giochino potrebbe rompersi. Il Monza dal canto suo si è riscattato battendo l’Empoli, ha incamerato la sua prima vittoria nei risultati di Serie A e spera di fare un campionato molto simile a quello scorso, ottimo.

Poi attenzione alla Dacia Arena: qui arriva appunto il Frosinone, che ha ritrovato una vittoria che in Serie A mancava da quattro anni e mezzo; anche Eusebio Di Francesco finalmente ha ritrovato il sorriso e i ciociari sembrano avere una precisa identità, a differenza dell’Udinese che ha iniziato con un solo punto in due giornate. Tuttavia, era stato così anche l’anno scorso e poi i friulani avevano vinto sei partite consecutive: al netto dei ricorsi storici e dei paragoni, è chiaro che Andrea Sottil deve ancora trovare la giusta formula tra addii illustri e giocatori nuovi che sono arrivati a rimpinguare la rosa a sua disposizione.

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Bologna Cagliari

Ore 18:30 Udinese Frosinone

Ore 20:45 Atalanta Monza

Ore 20:45 Napoli Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan, 9

Napoli, Inter, Verona 6

Fiorentina, Juventus, Lecce 4

Sassuolo, Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa 3

Salernitana 2

Roma, Bologna, Cagliari, Torino, Udinese 1

Lazio, Empoli 0











