Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (31^ giornata, domenica 7 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: DOMENICA IMPORTANTE!

Si torna subito in campo per i risultati di Serie A: domenica 7 aprile prosegue il programma della 31^ giornata nel massimo campionato di calcio, domani sera avremo la conclusione a Udine e dunque oggi sono cinque le partite che vivremo. Si parte alle ore 12:30 con Frosinone Bologna, che sarà il lunch match del turno; appuntamento singolo alle ore 15:00 con Monza Napoli, perché oggi si raddoppierà nella fascia oraria seguente, quindi ecco che Cagliari Atalanta e Verona Genoa si giocheranno entrambe alle ore 18:00. Conclusione con Juventus Fiorentina alle ore 20:45, per una classifica che cambierà ancora avvicinandoci sempre più ai verdetti.

Intanto, con l’Inter che attende di allungare il passo verso uno scudetto ormai suo, la Juventus è una delle grandi osservate speciali: attenzione, perché una sconfitta dei bianconeri e una vittoria del Bologna a Frosinone porterebbero clamorosamente al terzo posto dei felsinei, cosa che chiaramente farebbe rischiare tantissimo la Juventus in chiave qualificazione in Champions League, obiettivo che pareva archiviato e che invece ora si sta facendo complicatissimo. Scopriremo questo e altro con i risultati di Serie A di domenica, ora facciamo qualche altra rapida valutazione sulle partite in programma.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà davvero molto importante scoprire come andranno le cose nei risultati di Serie A di oggi. Juventus sotto esame, ma anche altre squadre: giocano oggi Napoli, Atalanta e Fiorentina che sono tutte in corsa per un posizionamento nelle coppe europee, i partenopei sono reduci dall’ennesimo scivolone e sono stati battuti nettamente al Diego Armando Maradona, proprio da quella Dea che invece adesso vola e, dovendo anche recuperare la partita contro la Fiorentina, può seriamente aspirare a prendersi un posto nella prossima Champions League, tornando così a giocare nella principale competizione europea.

In coda invece l’ultima giornata ci ha presentato un quadro davvero incredibile: a parte l’Empoli e una Salernitana ormai condannata hanno pareggiato tutte, di conseguenza la situazione è rimasta immutata ma già adesso le cose possono cambiare, attenzione in particolar modo all’occasione che ha il Verona – in ripresa – contro un Genoa che si può quasi dire tranquillo (anche se non del tutto) mentre per Frosinone e Cagliari, per quanto anche loro giochino in casa, i risultati di Serie A propongono incroci molto più complicati. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE A: 31^ GIORNATA

Ore 12:30 Frosinone Bologna

Ore 15:00 Monza Napoli

Ore 18:00 Cagliari Atalanta

Ore 18:00 Verona Genoa

Ore 20:45 Juventus Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Verona, Cagliari 27

Frosinone, Empoli 25

Sassuolo 24

Salernitana 14











© RIPRODUZIONE RISERVATA